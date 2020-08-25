Pegasus KKTC, kapılarına kilit vurdu

Hükümetin uçak seferlerinde sınırlamaya gitmesinin ardından Pegasus KKTC, tüm bürolarını kapattı. Pegasus KKTC Direktörü Zeki Ziya, tüm işçilerini işten durdurmak zorunda kalacağını, bunun sorumlusunun da kendisi olmadığını söyledi ve ekledi: "Bu gidişle insanlar virüsten değil, açlıktan ölecek"



Hükümetin, sefer sayıları konusunda yeniden sınırlamaya gitmesi sonrası hava yolu şirketleri günde 3 sefere mecbur bırakıldı. Pegasus KKTC, tüm bürolarını hizmete kapattı, kapılara da hem Türkçe hem de İngilizce bir not yazdı: “Yaşanacak mağduriyetlerin giderilebilmesi için yolcular; Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’na müracaat edebilir…”

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının vermiş oluğu yetkiye dayanarak “günlük uçuş sayısının 23 Ağustos tarihi itibariyle, ‘özel uçaklar hariç’ 6 uçuş ile sınırlandırılması” yönünde karar üretti.

Alınan karar uyarınca; ülkeye sefer düzenleyen Pegasus ile Türk Hava Yolları’na (THY) 3’er sefer hakkı verildi.

Söz konusu kararın 22 Ağustos’ta açıklanması ve 23 Ağustos’ta; yani 1 gün sonra yürürlüğe gireceğinin duyurulması, hem hava yolu şirketlerini hem de önceden bilet alan yolcuları çıkmaza soktu, şirketlerle yolcular karşı karşıya kaldı…

Yaşananlar üzerine Pegasus KKTC, tüm bürolarını hizmete kapattı, kapılara da hem Türkçe hem de İngilizce bir not yazdı, kilit vurdu.

Kıbrıspostası'nın haberine göre kapılara asılan notta, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen talimatla 23 Ağustos tarihinden itibaren tüm uçuşların iptal edildiği, seferlerin 3 uçuşla sınırlandığı, yeni müracaatlar onaylanıp düzenlenene kadar hizmet verilemeyeceği ifade edildi.

Söz konusu notta ayrıca, “yaşanacak mağduriyetlerin giderilebilmesi için yolcuların; Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’na müracaat edebileceği” vurgulandı:

GÜNDE 3 SEFER DEVAM EDİYOR

Şirket, alınan karar uyarınca günde 3 sefer yapmaya devam ediyor ancak gelir elde edemediği için 80 çalışanını işten çıkarmayı düşünüyor…

PEGASUS KKTC DİREKTÖRÜ ZİYA: "KARARI ALAN SORUMLULUĞUNU TAŞISIN”

Kıbrıs Postası’na konuşan Pegasus KKTC Direktörü Zeki Ziya, kapıya astığı yazının, devletin yaptığı işlerin “gayrı resmiliğini” gösterdiğini ifade etti, “Ben muhatap değilim, kararı alan sorumluluğunu taşısın” dedi.

“BİZİMLE İSTİŞARE ETMEDİLER, KARARI ALDILAR SONRA BİLDİRDİLER”

Söz konusu karar alınırken kendilerine danışılmadığını, kararı açıklamadan yarım saat önce hava yolu şirketlerine durumun bildirildiğini ve uçuşları programlamak için gerekli sürenin verilmediğini ifade eden Ziya, hem şirketin hem de yolcuların mağdur duruma düşürüldüğünü kaydetti.

“BEN KARIŞMAM, BU KARARI ALDIK”

Cuma günü Başbakanlık’a davet edilerek, “hava yolu şirketlerinin işinin nasıl kolaylaştırılabileceğinin” görüşüldüğünü, ertesi gün ise aniden bu kararın alındığını belirten Ziya, kararı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’ün kendisine açtığı telefonla duyduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Kararı Müsteşar’dan öğrenim. Aradı ve uçuşlarımızın iptal edildiğini, sefer sayısının günde 3’e düşürüldüğünü söyledi. Bugün cumartesi dedim, ‘ben karışmam, bu kararı aldık’ yanıtını aldım. Bana, devletin Müsteşarının verdiği yanıt bu.”

“SALGIN SONA ERENE KADAR KAPILARI KAPATMAK ÇÖZÜM DEĞİL”

Hükümetin belki sağlığı kurtaracağını ama kendisinin buna inanmadığını belirten Ziya, “bu gidişle insanlar virüsten değil, açlıktan ölecek. Bulaşmamış olmak bir noktaya kadar başarıdır. Salgın sona erene kadar kapıları kapatmak çözüm değil. Tedbir alıp, tedavi yöntemlerini arttırmak lazım” dedi.

“DEĞİŞEN KARARLAR ANİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR, PROGRAMLAMA YAPACAK ZAMAN VERİLMİYOR”

Seferlerle ilgili alınan kararın sürekli değiştiğini, en az 20 kez nota verdiğini belirten Ziya, yapılan değişikliklerin ani bir kararla yürürlüğe girdiğini ifade ederek, hava yolu şirketlerine gerekli programlama yapacak zamanın verilmemesinden yakındı.

“QR KODU NEDENİYLE SADECE ADANA UÇAĞINDAN 27 KİŞİ İNDİRİLDİ”

Gelen yolcuların PCR testlerine QR kod zorunluluğu getirildiğini anımsatan Ziya, bu kararın da aniden alındığını, bazı yolcuların bu karardan haberdar olmadan test yaptığını ve mağdur duruma düştüğünü belirterek, “Sadece Adana uçağından 27 kişi, PCR testinde QR kod olmadığından dolayı indirildi” dedi.

“TÜM ÇALIŞANLARIMI İŞTEN DURDURMAK ZORUNDAYIM”

Şirketinde 80 kişinin çalıştığını ve bugün ya da yarın tüm işçilerini işten durdurmak zorunda kalacağını, bunun sorumlusunun kendisi olmadığını belirten Ziya, şöyle devam etti:

“Mart ayından bu yana işçi durdurmamak için ısrarla direniyorum. Zincirleme iflasların başlaması yakındır. İşten durdurma kararımı Çalışma Bakanlığı ile konuşacağım. Herkesi durdurmak mecburiyetindeyim. Mart ayını mevcut biletlerin iadesiyle geçirdik. Temmuz ayına kadar hiç kazanç elde etmedik. Temmuz’dan sonra sınırlı sayıda biletler satabildik…”

“KKTC BANA GÖRE ‘GAME OVER’”

Ziya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İstedikleri kadar başarılı bir süreç geçirdiklerini söylesinler, övünsünler. Başarının ‘B’si bile yok. Ekonomi mahvoldu, bulaş önlenemedi. KKTC bana göre ‘game over’… Umarım ben yanılıyorumdur.”



