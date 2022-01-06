PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?

Sağlık Bakanlığı’nın “PCR test ücreti 100 TL olacak uymayana yasal işlem uygulanacak” açıklamasına karşın birçok test merkezinde PCR testi için 150 TL isteniyor

Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvarlarda yapılan PCR testleri için en fazla 100 TL ücret ödeneceği, daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklamalarına karşın, birçok özel hastane ve labaratuvarda 150 TL’ye PCR testi yapılması tepkiye neden oldu.Birçok vatandaş, PCR testlerini 150 TL’ye yaptırdığını ifade etti, duruma tepki gösterdi.Bazı özel hastanelerden yapılan açıklamalarda ise “100 TL’lik ücret, döviz artışı ile PCR test maliyetini karşılamıyor, bu kesinlikle mümkün değil” yorumunda bulundu.“04.01.2022 tarihinde Etik Hastanesi’nde çocuğum için PCR testi yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın kesin kararı olmasına rağmen bizden ücret olarak 150 TL alınmıştır. Lütfen ilgilenin.”“Gazimağusa Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi PCR ücreti olarak 150 TL alıyor. Bunu ihbar olarak değerlendirebilirsiniz. Gereğinin yapılmasını ivedi şekilde talep ederim.”“Merhaba, ben Gazimağusa’da yaşıyorum. Mağusa Tıp Merkezi’nde PCR testi yaptırdım ve ücret olarak 150 TL ödedim. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada PCR ücretleri 100 TL’den fazla olamaz ve 100 TL üzeri alınan ücretlerin bakanlığa bildirilerek, yasal işlem yapılacağı duyurdunuz. Şikayet için Sağlık Bakanlığı iletişim numaralarını bir çok kez aradım fakat kimseye ulaşamadığım için buradan yazıyorum. Gereğinin yapılmasını rica ederim.”“Elite Hastanesi’ne 150 TL verdim ben. Ne olacak şimdi hani yasal işlem? 50 TL’mi geri versin Sağlık Bakanlığı!”“Miracle Hastanesi’nde yaptırdık bugün 150 TL. Acaba sayın yetkililer ilgili hastaneler hakkında işlem başlattı mı?”“Medicalport 150 TL ödeme aldı. Nasıl yani herkes keyfi mi davranıyor? Yorumları okuyunca galiba Sağlık Bakanlığı kendi çalıp oynuyor. Tüm kurumlar 150 TL alıyor, bakanlığın haberi yok!”