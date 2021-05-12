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PCR testi olmayan 5 kişi geri gönderildi

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Kapalı turizm sistemi ile geçtiğimiz hafta ülkede 448 turist konakladı. Bu süreçte toplam 5 kişi, PCR testi olmadığı için ülkeye alınmadan geri gönderildi

PCR testi olmayan 5 kişi geri gönderildi
 
 
Turizm ve Çevre Bakanlığı geçtiğimiz hafta kapalı turizm sistemi ile ülkede 448 turistin konakladığını açıkladı.
Bakanlık, kapalı turizm sistemiyle geçen hafta adaya turist olarak gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaştı.
Buna göre, üç günlük seyahat için 4 Mayıs’ta 8 kişi, 6 Mayıs’ta 140 kişi, 7 Mayıs’ta ise 300 kişi gelerek toplam 448 kişi konaklama yaptı.
Gelen tüm yolculara Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile bileklik takıldı ve PCR test sonuçlarına göre otellerde konaklamalarına izin verildi.
KKTC’ye 4 Mayıs’ta yapılan bir charter uçuşla toplam 8 kişi giriş yaptı, gelen tüm yolcular 3 günlük seyahatlerini tamamladıktan sonra 7 Mayıs’ta ülkeden ayrıldı. Buna ek olarak 6 Mayıs’ta bir charter uçuşlarla 140 yolcu, 7 Mayıs’ta 5 chater uçuşla 300 kişi adaya geldi. Gelen yolcuların 282’si 9 Mayıs’ta, 158’i ise 10 Mayıs’ta ülkelerine geri döndü.
Bu süreçte toplam 5 kişi, PCR testi olmadığı için ülkeye alınmadan geri gönderildi.
Bakanlık açıklamasına göre 4, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde toplam 448 kişi KKTC’ye geldi ve 7, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen charter seferlerle tümü de geri döndü.
 
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