PCR rezaleti

Üst kurulun her çalışandan PCR testi talep etmesi kriz yarattı. Lefkoşa Fuar alanına akın eden insanlar, üst üste test yaptırmaya çalıştı, adete izdiham yaşandı, devlet eliyle bulaş riski yaratıldı

Ülkede tam bir keşmekeş yaşanıyor! Bir plan ve program dahilinde alınmayan kararlar, pandemi döneminde yeni krizler yaratıyor.Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önceki gün aldığı kararla, ilçeler arası seyahat edecek olan çalışanlara PCR test zorunluluğu getirmesiyle birlikte ülke genelindeki hem devlet hem de özel PCR merkezlerinde kuyruklar oluştu.Binlerce kişi dün sabahın erken saatlerinden itibaren PCR testi yapılan merkezlere akın etti.PCR test merkezi olan Lefkoşa fuar alanında ve Mağusa Hastanesi’nde uzun kuyruklar oluştu, büyük bir kalabalık ve yığılma yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ise hiçe sayıldı.Test yaptırmaya gelenlerin çoğunluğunun açık sektörlerin çalışanlarının olduğu görüldü.Kalabalığın yaşandığı PCR merkezlerinin başında ise Lefkoşa Fuar Alanı geldi.İnsanlar dün sabah akın akın PCR yaptırmak için Fuar Alanı’na gitti, yüzlerce kişi fuar alanında dip dibe sırada bekledi, adeta izdiham yaşandı.Deyim yerindeyse üst kurul kararıyla virüsün yayılmasını sağlayacak merkezler ortaya çıktı."Evde kalın, sosyal mesafeye uyun" diyen yöneticilerin aldığı plansız kararlar nedeniyle insanlar üst üste PCR testi yaptırmak için saatlerce sıra bekledi.Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde de PCR kuyruğu anayola kadar taştı, sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.Sadece iki saat içinde 500 kişi PCR olmak adına kayıt yaptırdı.Devlet hastanesi yanında bazı özel hastanelerde de aynı görüntülerin yaşandığı gözlemlendi.Öte yandan Sağlık Bakanlığı önceki gece ücretsiz PCR test yapılacak merkezleri duyurmuş, ilçeler arası geçiş yapacak olanlara PCR zorunluluğu getirmişti. Ancak dün sabah saatlerinde PCR test merkezlerinde yaşanan yoğunluk sonrasında PCR yapmayı durdurma kararı aldı. Bakanlık PCR testleri durdurdu. Bu kez bir çok kişi PCR test yaptıramadı.Bu karardan tam üç saat sonra Sağlık Bakanlığı ikinci bir karar daha aldı ve “ilçeler arası geçişlerde ve açık işyerlerinde çalışanlar için haftada bir istenen PCR testi şartının ertelendiğini” duyurdu.Sağlık Bakanlığı, “aşırı yoğunluk ve talepten dolayı, kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle, ülke genelinde yapılan PCR testlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu” açıkladığı duyuruda Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin mesajı dikkat çekti.Pilli, vakaların hız kesmeden arttığını, daha da artış beklendiğini söyleyerek, vatandaşlara evde izole olma çağrısında bulundu. Pilli, “Lütfen herkes evlerinde izole olsun. Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır. Bulaş yükselişle artmaya devam etmektedir” dedi.Bakanlığın gerek ilçeler arası geçişte gerekse de açık olan işyerlerinde PCR testi zorunluluğunu “belirsiz” bir süre için durdurması da gerek Koronavirüsün yayılmasını gerekse de pandemi sürecinin yönetilmesini daha da riske sokuyor.Özel hastanelerde ise testler 80-200 TL arası bir ücretle yapılmaya devam ediyor. Ücretlerin oldukça geniş bir bantta farklılık göstermesi ise başka bir soruna işaret ediyor.Bu konuda da bir kriterin olmaması dikkat çekiyor.Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ilgili açıklamasında kullandığı “Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır. Bulaş yükselişle artmaya devam etmektedir” ifadeleri ise organizasyondaki bozukluğu itiraf eder nitelikte…Birçok işletme tüm çalışanlarını fuar alanına gönderdi. Ortaya çıkan tablo bu oldu!Miracle Hastanesi / LefkoşaEtik Hastanesi / LefkoşaKolan Hastanesi / GönyeliYDÜ Hastanesi’nde de uzun kuyruklar oluştu ancak görevlilerin sosyal mesafe şartı uygulaması, yığılmayı engelledi