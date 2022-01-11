PCR çilesi

PCR’ın ücretsiz yapıldığı merkezlerden biri olan Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki merkezde onlarca kişi, test kuyruğunda çile çekti. Benzer manzara Cengiz Topel Hastanesi önünde de yaşandı

Vaka sayılarındaki artış, PCR test kuyruklarını da geri getirdi. Antijen testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu için PCR yaptırması zorunlu olan kişiler, ücretsiz olarak test yaptırabileceği Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki merkeze akın ediyor ve burada uzun kuyruklar oluşuyor.Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki PCR Test Merkezi’nde dün sabah manzara değişmedi, vatandaş kuyruğu yola taştı. Dün sabahın erken saatlerinden itibaren pozitif ve temaslı kişilerin PCR testi yaptığı merkezde yoğunluk oluştu.Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlemlendi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen vatandaşların korunması için herhangi bir önlem alınmadığı da görüldü.Öte yandan Cengiz Topel Hastanesi önünde de dün sabah PCR test yoğunluğu yaşandı.Hava koşullarına rağmen insanlar dışarda yağmurun altında kuyrukta bekletildi.Bu zorlu şartlarda yağmurlu hava koşullarına rağmen hiçbir önlem alınmadı ve PCR kuyruğundaki insanlar zor anlar yaşadı.Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test kuyruğuCengiz Topel Hastanesi önünde de PCR test yoğunluğu yaşandı