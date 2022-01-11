banner762
banner753
Tüp gaza sessiz sedasız zam mı?
Tüp gaza sessiz sedasız zam mı?
4 0
34 0
 
Avcıların cikla mutluluğu
Avcıların cikla mutluluğu
55 0
CTP’nin seçim afişlerine saldırı
CTP’nin seçim afişlerine saldırı
19 0
Beşiktaş Rize'yi geçemedi
Beşiktaş Rize'yi geçemedi
11 0
Vadili, Türkmenköy’ü ezdi geçti
Vadili, Türkmenköy’ü ezdi geçti
318 0
Mercedes Vision EQXX yeni bir sayfa açıyor
Mercedes Vision EQXX yeni bir sayfa açıyor
46 0
banner661
banner726

PCR çilesi

banner476

PCR’ın ücretsiz yapıldığı merkezlerden biri olan Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki merkezde onlarca kişi, test kuyruğunda çile çekti. Benzer manzara Cengiz Topel Hastanesi önünde de yaşandı

banner714
PCR çilesi
banner721
 
 
Vaka sayılarındaki artış, PCR test kuyruklarını da geri getirdi. Antijen testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu için PCR yaptırması zorunlu olan kişiler, ücretsiz olarak test yaptırabileceği Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki merkeze akın ediyor ve burada uzun kuyruklar oluşuyor.
Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki PCR Test Merkezi’nde dün sabah manzara değişmedi, vatandaş kuyruğu yola taştı. Dün sabahın erken saatlerinden itibaren pozitif ve temaslı kişilerin PCR testi yaptığı merkezde yoğunluk oluştu.
Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlemlendi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen vatandaşların korunması için herhangi bir önlem alınmadığı da görüldü.
Öte yandan Cengiz Topel Hastanesi önünde de dün sabah PCR test yoğunluğu yaşandı.
Hava koşullarına rağmen insanlar dışarda yağmurun altında kuyrukta bekletildi.
Bu zorlu şartlarda yağmurlu hava koşullarına rağmen hiçbir önlem alınmadı ve PCR kuyruğundaki insanlar zor anlar yaşadı.



Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test kuyruğu
 
 


Cengiz Topel Hastanesi önünde de PCR test yoğunluğu yaşandı
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.