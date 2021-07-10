PCR çilesi

PCR test merkezlerinde dün yine yoğun bir insan trafiği yaşandı. Özellikle Lefkoşa Fuar Alanı’nda uzun kuyruklar oluştu, kavurucu sıcakta güneş altında saatlerce bekleyen vatandaşlar perişan oldu

Sağlık Üst Kurulu’nun mekanlara girişlere PCR zorunluluğu getirmesinin ardından test merkezlerinde yığılmalar olmaya başladı. Özelde parayla yapılan testler nedeniyle vatandaşlar ücretsiz PCR testi yapılan merkezlere akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Havanın sıcak olması nedeni ile kuyrukta sıra bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki PCR test merkezinde de yoğun bir insan trafiği yaşandı.Sabah saatlerinden itibaren test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşmaya başlandı.Belediye işçilerinden, polislere, öğrencilerden inşaat işçilerine kadar çeşitli meslek ve toplumsal kesimlerden test yapmaya geldikleri gözlemlendi.Yoğunluktan dolayı zaman zaman görevliler ile vatandaşlar arasında gerilimli anlar da yaşandı.Uzayan PCR kuyruklarında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da gözlemlendi."Test merkezlerinde sağlık görevlileri arttırılmalı. Bakanlık daha çok duyuru yapmalı, herkes başka merkezlere de yönelmeli" diyen vatandaşlar, uzayıp giden test kuyruklarını eleştirdi.