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Pazartesi ve Salı yer yer sağanak bekleniyor

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Pazartesi ve Salı yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, pazartesi ve salı günü yer yer sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının 32-35 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.

Bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, pazartesi ve salı günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre hava, hafta sonu açık ve az bulutlu, pazartesi ve salı az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba, perşembe ve cuma ise açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 32 - 35 ºC, sahillerde ise 26 - 29 ºC dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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