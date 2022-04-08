banner762
banner815
“İftar yemekleri neden verilmiyor?”
“İftar yemekleri neden verilmiyor?”
168 0
25 0
 
“Zamdan indirim yalan oldu”
“Zamdan indirim yalan oldu”
15 0
Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
92 0
Gecenin galipleri, Levent ve GG
Gecenin galipleri, Levent ve GG
9 0
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
25 0
Vatandaşların son durumu!
Vatandaşların son durumu!
56 0
banner797
banner794

Pazartesi ve Salı günleri yer yer sağanak bekleniyor

banner476

Pazartesi ve Salı günleri yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta sonunun bulutlu geçeceğini, Pazartesi ve Salı günleri ise yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Dairenin haftalık hava tahmini raporuna göre, 9-15 Nisan tarihleri arasında bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri sisli, Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağışlı, sabah saatleri sisli, diğer günler açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 ºC, diğer günlerde ise 21 - 24 ºC dolaylarında seyredecek.

PAZARTESİ FIRTINA VAR

Rüzgar genellikle Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazartesi günü  ise kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.