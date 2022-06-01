banner762
banner815
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
11 0
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
16 0
 
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
25 0
"Kapalı alanlarda maske takmaya devam edelim”
36 0
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
15 0
106 0
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
7 0
banner797
banner794

Pazartesi ve salı günleri yağmur bekleniyor

banner476

banner825
Pazartesi ve salı günleri yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporunda göre pazartesi ve salı günleri yağmur bekleniyor.

Hava yarından itibaren bir hafta boyunca genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, Pazartesi ve Salı günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca hava bulutlu, Cumartesi, Pazar günleri sabah saatlerinde sis beklenirken, Pazartesi ve Salı günleri ise hava parçalı bulutlu öğle saatleri sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde  34 – 37, sahillerde ise  30 – 33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.