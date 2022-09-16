Pazartesi üç okulda eylem var

Hademe krizi büyüyor. Hür-İş ve Kamu-İş, aylardır okullardaki hademe sorununu görüşmek için talep ettikleri randevulara yanıt alamamalarına tepki göstererek, Lefkoşa’da üç okulda eylem ve grev başlatacaklarını ve ülke geneline yayacaklarını açıkladı

Okullardaki taşeron hademelerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile uzlaşma sağlamayan Kamu-İş, sendika üyesi hademelere şirketler aracılığıyla yapıldığını öne sürdüğü baskılar kesilmezse, pazartesiden itibaren grevlere başlayacaklarını bildirdi.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, aylardır okullardaki hademe sorununu görüşmek için talep ettikleri randevulara yanıt alamadıklarını söyleyerek, “Taleplerimizi geri çekiyoruz. Tehditler savuran şirketleri hademelerin üzerinden çekmezlerse pazartesi Lefkoşa’da 3 pilot okulda eylem ve grev başlatacağız ve ülke geneline yayacağız” dedi.

Serdaroğlu, imzalanan mali protokolde emeğin sendikalaşmasının önüne geçecek maddelerin ön planda tutulmasını sordukları zaman “Türkiye'deki iktidar böyle istiyor” cevabı aldıklarına işaret ederek, "Türkiye'de sendikalaşma her gün artarken burada sendikalaşmanın önüne geçme arzusunda olacaklarına ihtimal vermiyorum” yorumunda bulundu.

Ahmet Serdaroğlu, Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte Kamu-İş merkez binası toplantı salonunda basın açıklaması yaptı.

Serdaroğlu, imzalanan mali protokolde emeğe yönelik, sendikalaşmanın önüne geçecek maddelerin ön planda tutulduğunu, görüşmeye gittikleri zaman da “Türkiye'deki iktidar böyle istiyor” cevabı aldıklarını anlatarak, “Türkiye'de sendikalaşma her gün artarken burada sendikalaşmanın önüne geçme arzusunda olacaklarına ihtimal vermiyorum” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, hükümetin sermayeyle işbirliği içinde, 0 vergi veren dünyanın en zenginleri sıralamasında yer alan şirketleri vergi sistemine dahil etmek yerine, işçinin bayramlığına ve asgari ücretlinin gelirine el uzatmasını insani bulmadığını belirtti.

74 gün önce demokrasiye vurulan darbeyle eylem çadırı kurduklarını ve Eğitim Bakanlığıyla hademeler konusunda diyalog arayışına girdiklerini hatırlatan Serdaroğlu, Eğitim Bakanlığının yasal hakkı olmamasına rağmen sorunu şirketle çözeceğini, kamuda yetkili sendika olarak Kamu-İş’i muhattap almadığını söyledi.

Serdaroğlu, hademelerin okulların açılacak olması nedeniyle çalışmaya başlamasına izin verdiklerini ancak okulların açılmasıyla şirketlerin çeteleşmiş şekilde hademeleri tehdit ettiğini anlattı. Aylardır yetkililerden sözlü ve yazılı randevu talep edip cevap alamadıklarını ancak artık randevu taleplerini da geri çektiklerini ifade eden Serdaroğlu, hademelerin üzerinden şirketleri çekmezlerse pazartesinden itibaren eylem ve greve başlayacaklarını kaydetti.

Serdaroğlu, pazartesi Lefkoşa’da seçecekleri 3 pilot okulla grev ve eylemlere başlayacaklarını ve ülke geneline yayacaklarını belirtti.

ATALAY

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, siyasilerin görevinin sorunlara çözüm bulmak olduğunu vurgulayarak, kendilerinin de sorunları müzakere ve mücadeleyle çözüm aradığını söyledi.

Kamu-İş’in yaşadığı sorunlardan haberdar olduklarını ancak ayarlayıp KKTC’ye gelmelerinin uzun sürdüğünü kaydeden Atalay, “Ne yapabilirizi konuşmaya geldik” dedi.













