Pazartesi gününe kadar sağanak yağmur bekleniyor

Rapora göre yarın akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu, cuma günü günün ilk saatleri sağanak yağmurlu, cumartesi günü ise parçalı, zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.
Pazar gününün ilk saatleri sağanak yağmurlu olmakla birlikte, pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıkları, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk iki günü 12 - 15 ºC, diğer günlerde ise 16-19 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yağışlı günlerde ise yer yer fırtınamsı olarak esecek.
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