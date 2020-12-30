Pazar’dan beri haber bekliyoruz

Korona virüsün yayıldığı 9 Eylül İlkokulu’nda veliler, temaslı olanlarla temaslıların temaslısı olan ailelere, herhangi bir bilgi verilmediğini ve pazar gününden beridir Temaslı Takip Ekibi’ni beklediklerini belirtti







9 Eylül İlkokulu’nda öğretmen ve öğrencilerin koronavirüse yakalanması ve okulda bir süre eğitime ara verilmesinin ardından, temaslı olan çocuklar ve ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Aileler inisiyatif aldıklarını ve kendilerini evde izole ettiklerini belirtirken, Sağlık Bakanlığının kendileriyle yeterince ilgilenmediğinden ve bilgi vermediğinden şikayet etti.

Haber Kıbrıs’a ulaşan Veliler, temaslı olanlarla temaslıların temaslısı olan ailelere, herhangi bir bilgi verilmediğini iddia ederken, pazar gününden beridir Temaslı Takip Ekibi’ni beklediklerini belirtti.

Yetkililere kendi imkanlarıyla ulaştıklarını ama geri dönüş yapılmadığını ileri süren bazı veliler, ellerinde herhangi bir belge olmadığından dolayı özel sektörde çalışan anne babaların işe gitmeme konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi.

Veliler, ülkede vakaların arttığını ve ekibin yoğun olduğunu bildiklerini ama kendilerinin de sağlıklarından endişe ettiğini ve daha fazla ilgi beklediklerini kaydetti. Haber Kıbrıs’a ulaşan bazı veliler şöyle konuştu:

“Okulda vaka görülmesinin ardından çocuğumuzu evden dışarıya çıkarmadık. Eşlerimize işe gitmedik. Temaslı Takip Ekibini aradık ancak geri dönülmedi. İmkânlarımızla bir şekilde kendilerine ulaştık. Pazar sabahtan beri haber bekliyoruz, halen dönen olmadı. Ne yapacağımız konusunda bilgilendirilmedik ve kendi girişimlerimizle önlem aldık. Çocuğumuzun sınıfında öğretmen ve öğrencilerin PCR testi pozitif çıktı. Çocuklarımız, pozitif çıkan çocuklarla oyun oynadığını söyledi. Çocuğumuzun ilk test sonucu negatif çıktı ancak ikinci test pozitife dönebilir. Temaslı olan öğretmenler evinde izole oluyor ancak kendilerine idari izin verilmedi. Temaslı olan çocukların ailelerine bilgi veya belge verilmedi. Ellerinde belge olmadığı için izin alamayan veliler var. Devlet memurlarında izin alma konusunda sorun yok ama özel sektörde çalışanlar ne yapacak? Büyük anne ve babalar risk grubunda. Veliler işe giderse çocuklara kim bakacak?”



