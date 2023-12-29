banner913
banner932
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
13 0
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
13 0
 
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
17 0
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
34 0
Atatürk anısına koştular
Atatürk anısına koştular
12 0
Halkın Partisi “rüşvet ve yolsuzluk iddiaları” konusunda polise suç duyurusunda bulundu
Halkın Partisi “rüşvet ve yolsuzluk iddiaları” konusunda polise suç duyurusunda bulundu
14 0
Cypfruvex’ten narenciye üreticilerine duyuru
Cypfruvex’ten narenciye üreticilerine duyuru
85 0
banner996
banner985

Pazarcılar Birliği, Lefkoşa Pazarı'nın bu hafta yarın kurulacağını hatırlattı

banner989

banner974
Pazarcılar Birliği, Lefkoşa Pazarı'nın bu hafta yarın kurulacağını hatırlattı
banner971
Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, Lefkoşa Pazarı’nın bu yıl 31 Aralık’ın pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla yarın kurulacağını hatırlattı.
Garabli, açıklamasında, “31 Aralık’ın pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla pazarımızın gününde bu haftaya özel değişiklik olmuştur. Pazarımız 30 Aralık Cumartesi günü yine aynı yerinde kurulacak ve kıymetli müşterilerimize hizmet verecektir” ifadelerini kullandı. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.