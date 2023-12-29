Pazarcılar Birliği, Lefkoşa Pazarı'nın bu hafta yarın kurulacağını hatırlattı

Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, Lefkoşa Pazarı’nın bu yıl 31 Aralık’ın pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla yarın kurulacağını hatırlattı.

Garabli, açıklamasında, “31 Aralık’ın pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla pazarımızın gününde bu haftaya özel değişiklik olmuştur. Pazarımız 30 Aralık Cumartesi günü yine aynı yerinde kurulacak ve kıymetli müşterilerimize hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.

