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Pazarcılar Birliği : “İSİAS otel davasında tek yürek yolumuza devam edeceğiz”

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Pazarcılar Birliği : “İSİAS otel davasında tek yürek yolumuza devam edeceğiz”
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UBP Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi ve Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, 6 Şubat 2023’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri andı.
Garabli, Şampiyon Meleklerin acısını yüreklerinin en derininde hissettiklerini vurguladı.
Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Şampiyon Meleklerimizin adını, projelerle yaşatmak ve geleceğe katkı sağlamak hepimizin görevidir. Ortak davamız olan İsias sürecinde tek yürek olarak yolumuza devam etmeliyiz. Olası kast olarak suçluların yargılanması en büyük hedefimizdir. Bunun içinde tüm ülke olarak ortak mücadele etmeye devam edeceğiz.  Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet acılı ailelerine sabırlar dilerim”.
 
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