banner480
banner69
5 0
YDÜ rahat kazandı: 67-38
YDÜ rahat kazandı: 67-38
12 0
 
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
36 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
45 0
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
34 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
104 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
21 0
banner529

Pazar günü piknik hükümeti operasyonu olabilir

banner476

Ekonomist Devrim Barçın, hükümet dengeleri için 15 Kasım tarihinin belirleyici olacağını söyledi ve Pazar günü ‘piknik hükümeti’ kurma operasyonu yapılacağını iddia etti

Pazar günü piknik hükümeti operasyonu olabilir
 
 
Ekonomist Devrim Barçın, katıldığı bir TV programında, 15 Kasım’da T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yapacağı ziyarete işaret ederek, “Bu ziyaret sadece Maraş ile ilgili değildir” dedi.
Maraş pikniğinin arkasında ‘piknik hükümeti’ kurma operasyonu olduğunu dile getiren Barçın, hükümet konusundaki dengelerin Pazar günü yapılacak olan ziyarete bağlı olduğunu ifade etti.
Erdoğan’ın Maraş ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamalara işaret eden Barçın, “Erdoğan Maraş ziyaretine ilişkin ilk yaptığı açıklamada Bahçeli'den bahsetmedi. Devlet Bahçeli’nin de 15 Kasım’da adaya geleceği daha sonra açıklandı. Bu sadece bir Maraş ziyareti olmayacak. Hükümet kurma operasyonu olacak” diye konuştu
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.