Pazar günü piknik hükümeti operasyonu olabilir

Ekonomist Devrim Barçın, hükümet dengeleri için 15 Kasım tarihinin belirleyici olacağını söyledi ve Pazar günü ‘piknik hükümeti’ kurma operasyonu yapılacağını iddia etti





Ekonomist Devrim Barçın, katıldığı bir TV programında, 15 Kasım’da T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yapacağı ziyarete işaret ederek, “Bu ziyaret sadece Maraş ile ilgili değildir” dedi.

Maraş pikniğinin arkasında ‘piknik hükümeti’ kurma operasyonu olduğunu dile getiren Barçın, hükümet konusundaki dengelerin Pazar günü yapılacak olan ziyarete bağlı olduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın Maraş ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamalara işaret eden Barçın, “Erdoğan Maraş ziyaretine ilişkin ilk yaptığı açıklamada Bahçeli'den bahsetmedi. Devlet Bahçeli’nin de 15 Kasım’da adaya geleceği daha sonra açıklandı. Bu sadece bir Maraş ziyareti olmayacak. Hükümet kurma operasyonu olacak” diye konuştu

