Pazar günü eczane ve fırınlar dışında her yer kapalı

Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamaya bir düzeltme yapılarak, pazar günü eczane ve fırınlar dışında heryerin kapalı olacağı vurguladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ek açıklama Bu akşam yayınlamış olduğumuz Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda eczane ve fırınlar dışındaki tüm işletmelerin pazar günü kapalı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız .