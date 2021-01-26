Pazar aşı olan doktor, Perşembe pozitif çıktı

Geçtiğimiz hafta ilk doz aşıyı olan Dr. Arkın Akalın’ın dört gün sonra PCR testinin de pozitif çıktı. Akalın, eşi ve oğlu ile birlikte hastanede tedavi altına alındı



Dr. Arkın Akalın, "Pazar günü ilk doz aşımı olmakla birlikte, klinik bulgularım Perşembe öğlene doğru ortaya çıkması üzerine kendimi izole ettim ve hastalarımın randevularını iptal ettim" açıklaması yaparak halkı koronavirüse karşı dikkatli olması için uyardı. Akalın, PCR testinin de pozitif çıktığını açıkladı.

Ülkemizde Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken diğer yandan da aşılama süreçleri devam ediyor.

Dr. Arkın Akalın, "Pazar günü ilk doz aşımı olmakla birlikte, klinik bulgularım Perşembe öğlene doğru ortaya çıkması üzerine kendimi izole ettim ve hastalarımın randevularını iptal ettim." açıklaması yaparak halkı

Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

“DUYURU COVID ile ŞAKA olmaz.

Tüm sevenlerimize bildirmek isteriz ki Perşembe günü pozitif PCR sonucu ile birlikte Burhan Nalbantoğlu Hastahanesinde eşim Şerife, oğlum Yağız ve ben güvenli ellerde tedavi altındayız. Eşim ve benim durumum stabil, Yağız 'ın klinik bulgusu yok, bir nevi karantinada.

Öncelikli olarak belirtmek isterim ki, tek veya çift taraflı maske eksikliği ve 15 dakikayı aşan yakın temasla ciddi bulaş riski bulunmaktadır. Bu nedenle bulaşın çoğunluğu yabancılardan değil, tanıdıklardan, dostlardan, akraba ve çalışma arkadaşlarından gerçekleşmektedir ki bizler de tam bu noktada duygusallığımıza yenilip her zaman uyguladığımız tedbiri elden bırakıyoruz.

Artı en büyük bulaş riski asemptomatik hastalardadır.

Pazar günü ilk doz aşımı olmakla birlikte, klinik bulgularım Perşembe öğlene doğru ortaya çıkması üzerine kendimi izole ettim ve hastalarımın randevularını iptal ettim.

Klinik bulgularimin başladığından 48 saat öncesine kadar yakın temasli olduğum herkes karantinaya alındı ve tek tesellimiz odur ki bizden dolayı kimseye bulaş olmadı. Asemptomatik olduğum dönemde muayene ettiğim hastalarıma bulaş ihtimalinin, her zaman çift maske kullandığımdan ve maskesiz kimsenin muayene odasına alinmadığından oldukça düşük olduğunu belirtmek isterim. Benzer şekilde, pandemi süresinde muayene odasında uzun süreli bulunduğum asemptomatik bir vakadan şahsıma bulaş olmamıştır. Yine de bu sürede muayene ettiğim hastalarımın gerekli testleri ihmal etmemesini önemle rica ederim. Umarım tüm testler negatif çıkar.

Bu arada temaslı olduğumuz aklımıza gelmeyen kişilerin de PCR testlerini yaptırmaları önemlidir.

Şu anda özellikle Girne bölgesinde ciddi bir hasta artış eğilimi vardır. Bir hekim olarak yetkililere sesleniyorum. Pandeminin ilk döneminde bir elin parmakları kadar vakamız varken, kapanmışken, böyle bir vaka artış hızında bu iradeyi çoktan göstermeliydik. Unutmayın vakaların logaritmik artış riski ile karşı karşıyayız ve böyle bir senaryodaki sonuçlarda ne ekonomik ne de sağlık hizmeti adına altından kalkamayız.

Özellikle vakaların çok olduğu bölgelerde acil ve hızlı taramalar zorunlu hale getirilmelidir. Yüksek bulaş riski taşıyan asemptomatik vakaları ancak böyle yakalayabiliriz.

Son söz.

Kimsenin virüse karşı özel kalkanı yoktur.

Sağlıkla kalın

Dr. Arkın Akalın, "Pazar günü ilk doz aşımı olmakla birlikte, klinik bulgularım Perşembe öğlene doğru ortaya çıkması üzerine kendimi izole ettim ve hastalarımın randevularını iptal ettim" açıklaması yaparak halkı koronavirüse karşı dikkatli olması için uyardı. Akalın, PCR testinin de pozitif çıktığını açıkladı.Ülkemizde Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken diğer yandan da aşılama süreçleri devam ediyor.Dr. Arkın Akalın, "Pazar günü ilk doz aşımı olmakla birlikte, klinik bulgularım Perşembe öğlene doğru ortaya çıkması üzerine kendimi izole ettim ve hastalarımın randevularını iptal ettim." açıklaması yaparak halkı Koronavirüs e karşı dikkatli olması için uyardı.Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:“DUYURU COVID ile ŞAKA olmaz.Tüm sevenlerimize bildirmek isteriz ki Perşembe günü pozitif PCR sonucu ile birlikte Burhan Nalbantoğlu Hastahanesinde eşim Şerife, oğlum Yağız ve ben güvenli ellerde tedavi altındayız. Eşim ve benim durumum stabil, Yağız 'ın klinik bulgusu yok, bir nevi karantinada.Öncelikli olarak belirtmek isterim ki, tek veya çift taraflı maske eksikliği ve 15 dakikayı aşan yakın temasla ciddi bulaş riski bulunmaktadır. Bu nedenle bulaşın çoğunluğu yabancılardan değil, tanıdıklardan, dostlardan, akraba ve çalışma arkadaşlarından gerçekleşmektedir ki bizler de tam bu noktada duygusallığımıza yenilip her zaman uyguladığımız tedbiri elden bırakıyoruz.Artı en büyük bulaş riski asemptomatik hastalardadır.Pazar günü ilk doz aşımı olmakla birlikte, klinik bulgularım Perşembe öğlene doğru ortaya çıkması üzerine kendimi izole ettim ve hastalarımın randevularını iptal ettim.Klinik bulgularimin başladığından 48 saat öncesine kadar yakın temasli olduğum herkes karantinaya alındı ve tek tesellimiz odur ki bizden dolayı kimseye bulaş olmadı. Asemptomatik olduğum dönemde muayene ettiğim hastalarıma bulaş ihtimalinin, her zaman çift maske kullandığımdan ve maskesiz kimsenin muayene odasına alinmadığından oldukça düşük olduğunu belirtmek isterim. Benzer şekilde, pandemi süresinde muayene odasında uzun süreli bulunduğum asemptomatik bir vakadan şahsıma bulaş olmamıştır. Yine de bu sürede muayene ettiğim hastalarımın gerekli testleri ihmal etmemesini önemle rica ederim. Umarım tüm testler negatif çıkar.Bu arada temaslı olduğumuz aklımıza gelmeyen kişilerin de PCR testlerini yaptırmaları önemlidir.Şu anda özellikle Girne bölgesinde ciddi bir hasta artış eğilimi vardır. Bir hekim olarak yetkililere sesleniyorum. Pandeminin ilk döneminde bir elin parmakları kadar vakamız varken, kapanmışken, böyle bir vaka artış hızında bu iradeyi çoktan göstermeliydik. Unutmayın vakaların logaritmik artış riski ile karşı karşıyayız ve böyle bir senaryodaki sonuçlarda ne ekonomik ne de sağlık hizmeti adına altından kalkamayız.Özellikle vakaların çok olduğu bölgelerde acil ve hızlı taramalar zorunlu hale getirilmelidir. Yüksek bulaş riski taşıyan asemptomatik vakaları ancak böyle yakalayabiliriz.Son söz.Kimsenin virüse karşı özel kalkanı yoktur.Sağlıkla kalın