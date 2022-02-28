Paylaşım Bakkalı’ndan destek alanların çoğu Surlar içi’nden

Lefkoşa Belediyesi’nin Paylaşım Bakkalı projesinden bugüne kadar 491 kişi faydalandı. Destek alan kişilerin yüzde 62,5’i KKTC yurttaşı, yüzde 34,4’ü TC yurttaşı. Destek alanların çoğunluğunu yüzde 80 ile kadınlar oluştururken, en çok talep Surlar içi bölgesinden geliyor





Aralık sonu, başkentte ihtiyaçlı bireylere gıda yardımı yapılması yanı sıra bu bireylerin sosyal hizmetler uzmanının yönlendirilmesiyle güçlendirilmesi hedefiyle hizmete sunulan LTB Paylaşım Bakkalı projesinden bugüne kadar 491 kişi faydalanırken, bunların yüzde 80’ini kadınlar oluşturuyor.

LTB Şiddete Karşı Yan Yana Projesi Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz, 27 Aralık’tan bu yana hizmet vermeye başlayan LTB Paylaşım Bakkalı’ndan destek alanların yüzde 80’ini kadınların oluşturduğuna işaret ederek, Paylaşım Bakallı projesinde sadece geçici yoksulluk yaşayan bireylere gıda yardımı dağıtılmasının değil, bu bireylerin sosyal hizmetler uzmanının yönlendirilmesiyle güçlendirilmesinin de hedeflediğini söyledi. Yılmaz şunları kaydetti:

“Özellikle pandemi süreci bize sosyal güvencesizliğin kadınları daha orantısız bir şekilde etkilediğini gösterdi. Pandemiyle de toplumsal kriz döneminden geçtik. Bununla birlikte işsizlik, sosyal adaletsizlik, yoksulluk büyüdü. Bu ortamda biz gördük ki, bu sosyo-ekonomik çaresizlik büyüdükçe açlık endişesi, güvenlik endişelerinin üzerine çıkıyor. Evini, işini kaybeden bir kadının derdi: nasıl geçineceğim, çocuklarımı nasıl doyuracağımdır. Sosyal güvenlik sistemi çok yetersizdir. Bu nedenle onun önceliği nasıl masaya bir sokum ekmeği getireceğidir. Pandemi döneminde bize gelen başvurular ortalama 3 kat arttıydı ama polise gitme ve sığınma evine yerleşme yönünde adımı atabilecek direnişçi sayısı da azaldıydı. Bizi arayıp kadınlar ‘Ben sadece bilinsin istiyorum ki ben ölürsem o yaptı’ diyorlardı. Çünkü öncelik o değildi, öncelik çocuğunu doyurmaydı. Özellikle ekonomik belirsizlik ve çaresizlik kadının kendi güvenliği için atabileceği adımların çok daha önüne geçiyordu. Paylaşım Bakkalı fikri de buradan çıktı. Bir taraftan toplumda açlığın ve yoksulluğun ne kadar büyüdüğünü görüyoruz, diğer taraftan toplumsal cinsiyet bakış açısından baktığımızda da görüyoruz ki şiddet yaşayan kadın ‘şiddet yaşıyorum bana destek olun’ diye aramıyor ama ‘açım, çocuklarıma süt alamıyorum’ diye arıyor. O nedenle, Paylaşım Bakkalı’nı kurarken sadece gıda yardımı dağıtalım düşüncesiyle değil, bir sosyal hizmet uzmanının eşliğinde bireylerin güçlendirilmesi hedeflendi.”

Paylaşım Bakkalı’na yapılan başvuruların sosyal hizmet uzmanı tarafından değerlendirildiğini anlatan Yılmaz, “O annenin yaşadığı yoksulluğun arkasında yaşadığı sebepleri ortaya çıkaracak bir başvuru süreci var. Bu sürecin sonunda da bireyi ya da aileyi hem ekonomik hem psikolojik hem de sosyolojik olarak nasıl kalıcı bir şekilde güçlendireceğimizi tespit edip, yönlendirmeleri yapıyoruz. Ve böylece bize gelen başvuruların içinde ekonomik, psikolojik, fiziksel şiddet vakaları da ortaya çıkıyor” dedi.

Yılmaz, başvuruların değerlendirilmesi sonucunda ailenin “risk durumuna” bakılarak, bireyin ya da ailenin gıda desteğine ihtiyacının ve ne tür yönlendirmeler yapılması gerektiğinin tespit edilerek, gıda yardımı, şiddet durumu varsa destek, işsiz ise iş bulmasına ya da engelli bir çocuk varsa engelli maaşı alabilmesine ilişkin yönlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Dr. Ömür Yılmaz, bu projeden bugüne kadar toplam 491 kişinin faydalanmakta olduğunu söyledi.

Paylaşım Bakkalı’ndan destek alan kişilerin yüzde 62,5’i KKTC yurttaşı, yüzde 34,4’ü TC yurttaşı ve geriye kalan 3,1 ise diğer uyruklardan. Bölgelere göre destek alanların çoğunluğu, yüzde 45,8 ile surlar içi bölgesinden. Bunu, yüzde 13,4 ile Kaymaklı, yüzde 9,4 ile Yenişehir ve yüzde 5,9 ile Göçmenköy sakinleri takip ediyor.

Destek alanların çoğunluğunu yüzde 80 ile kadınlar oluşturuyor. Destek alanların çoğunlukla küçük çocuklu, 20-30 yaş grubundaki genç aileler ve yalnız yaşayan yaşlılar olduğu gözlemleniyor. 18 yaşın altında bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısına göre, destek alan ailelerin yüzde 39’u üç ya da daha fazla çocuklu, yüzde 20,8 iki çocuklu, yüzde 15,7 bir çocuklu. Yüzde 24,2’si ise çocuksuz aileler.

Sosyal hizmet sorumlusu tarafından yapılan başvuru değerlendirmelerinde yaşlıların ilaçlara ulaşımı “en büyük bir sorun” olarak ortaya çıkıyor.

Dr Ömür Yılmaz, “Yaşlılar devletten ilaç alamıyorlar, hastanede yeterli ilaç yok. Sosyal yardım ile geçinen yaşlıların ellerinde gıdaya para kalmıyor çünkü ilaçlarla yaşamak zorundadırlar ve ellerindeki parayı devletten alamadıkları bu ilaçlara veriyorlar. Zaten sosyal yardım miktarı geçinilecek bir para değil. Nerdeyse her yaşlıdan duyduğumuz sorun: ilaç bulamıyoruzdur.”

