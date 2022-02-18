Paylaşım Bakkalı’na başvuru yağmuru

LTB’nin hayata geçirdiği Paylaşım Bakkalı’ndan bir buçuk ay içinde 356 kişi yardım aldı





Mehmet Harmancı başkanlığındaki Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdiği Paylaşım Bakkalı, 1 buçuk ay gibi kısa bir sürede yüzlerce ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulundu.

1 buçuk ay içinde Paylaşım Mutfağı’na yardım alanların sayısı 356 olurken, bu kişilerin 64’üne ayda 3 kez, 171’ine ayda 2 kez, 121’ine ise ayda tam 3 kez gıda yardımında bulunuldu.

Paylaşım Bakkalı sadece gıda desteği de sağlamıyor, yardım alanlar arasında farklı ihtiyaçları karşılananlar da var.

Buna göre bu süre içinde 6 kişiye de ilaç, 30 kişiye kıyafet ve ayakkabı, 50 kişiye çocuk bezi, 12 kişiye okul forması ve kırtasiye, 4 kişiye de ev eşyası desteği verildi.

Paylaşım Bakkalı tüm bu yardımları hem kendisine yapılan bağışlar hem de bizzat satın almalarla sağladı. Bağış yapanlar arasında ise Meriç Süt Ürünleri, Yüksekbaş Gıda, M.Hacı Ali işletmeleri, Karakuş Gıda, Özgürada Lions Derneği, Oya Kutsal, İntergaz, China Bazaar, Mami Discount Market, Evimiz LTD. gibi işletmeler yer alıyor.

Paylaşım Bakkalı hem bağış almaya hem de ihtiyaç sahiplerinin başvurularını değerlendirerek yardım yapmaya devam ediyor.

