Patates ekimi yapılan arazilerin 15 Ekim’e kadar beyan edilmesi gerekiyor

Yapılan duyuruda, patates başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebileceği kaydedildi.

Patates beyanı yapılan başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’nda teslim alma fişi karşılığında alınacağı da bildirildi.

