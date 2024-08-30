“Pasaportlarını Güney'e kaçmasınlar diye tuttuk”

Cypfruvex Müdürü Cemal Redif, Bangladeş’ten getirilen işçilerin barındığı ortam ile ilgili iddiaları doğruladı. Redif, “İşçilere pasaportlarını versek Güney’e kaçarlardı, paralarını ise toplum huzurunu bozmasınlar diye tuttuk” ifadelerini kullandı

Cypfruvex Müdürü Cemal Redif, işçilerin kaldığı koşulların “insanlık dışı” olduğunu kabul etti ancak Bangladeşli işçilerinin “kültürünün bu olduğunu” savundu.

Redif ayrıca, işçilerin “Kişi başı bizden 8 bin euro alındı” ifadelerinin de yine Özgür Gazete tarafından çarptırıldığını, para biriminin euro değil Bangladeş para birimi olduğunu iddia etti.

Bünyelerinde tam 590 işçi olduğunu ve pasaportlarına da “kaçmasınlar” diye el koyduklarını itiraf eden Redif, 8 bin euronun da kimler arasında bölüşüldüğü sorularına cevap veremedi.

Cypfruvex Müdürü Cemal Redif, Bangladeş'ten getirilen işçilerin yaşam koşulları ve alacaklarına ilişkin iddialar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Redif, işçilerin barındığı ortamla ilgili iddiaları doğrularken, yaşananların medyada dramatize edildiğini savundu.

Redif, işçilerin pasaportlarının verilmesi durumunda Güney Kıbrıs’a kaçmalarının sorumluluğunun Cypfruvex’e yüklenmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

"İŞÇİLER TOPLUM HUZURUNU BOZMASIN DİYE DEPOZİTO TUTTUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Cemal Redif, işçilerin alacaklarına ilişkin olarak, "Cypfruvex’ten kimsenin alacağı yoktur. İşçiler, Nisan ayında çalıştı ve üç aylık maaşları ödendi. Sadece Nisan ayında 15 günlük depozito tuttuk. Bu parayı, 3. dünya ülkesinden gelen işçilerin toplum huzurunu bozmayacak şekilde kontrolde kalmaları için tuttuk" diye konuştu.

Redif, işçilerin Temmuz ayı maaşlarının verilmediğini, ancak cumartesi günleri haftalık tüketim alışverişlerinin yapıldığını belirtti.

Redif, “590 kayıtlı insan var ve bunlardan sadece biri memleketine döndü” dedi.

"VİLLADA YAŞAYIN, SİZİ PİSLİK İÇİNDE GİBİ GÖSTERİRİM"

Redif, medyanın olayları yanlış yansıttığını belirterek, “Konu sadece dramatize edildi. İsterseniz villada yaşayın, ben de sizleri pislik içinde yaşar gibi gösterebilirim. Medya bize de gelip sorsaydı, belgeleri gösterirdik” dedi.

"YATTIKLARI YERDE KALMAK KENDİLERİNİN TERCİHİYDİ"

Redif, işçilerin yaşam koşullarıyla ilgili olarak ise, "Yattıkları yerde kalmayı kendileri istediler. Bu insanların yaşam tarzı bu. Bir tencere yemek pişirirler ve kendileri elleriyle tencereden yerler. Ben mi değiştireceğim kültürlerini?" açıklamasında bulundu.

Cemal Redif, Cypfruvex’in işçileri sömürmediğini savunarak, "Ailelerinde sağlık sorunu olanlara para verdik, rahatsızlananları benim ekibim hastanelere taşıdı, bu işi demagojiye çevirenler bu insanları daha fazla sömürmeye çalışıyor" dedi.

Redif, Türkiye’den gelen işçi sayısının yetersiz kalması nedeniyle Bangladeş’ten işçi getirildiğini belirterek, "Türkiye’den gelen işçiler döndüğünde yasal iznimizi kullanarak bu işçileri getirdik” diye konuştu.