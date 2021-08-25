Pasaport yanında başka tedbirler de gündemde

Rum Bakanlar Kurulu tarafından alınan pasaport iptali kararının sonraki aşamada, Rum Yönetimi aleyhine faaliyet gösteren kişiler aleyhine ek tedbirler alınması ihtimalini açık bıraktığı belirtildi





Rum Bakanlar Kurulu’nun önceki gün almış olduğu bazı KKTC devlet ve hükümet yetkilisi 14 kişinin “pasaportlarını geri alma(iptal) veya yenilenmemesine” ilişkin kararına, Rum basını dün gerek manşetlerde gerekse iç sayfalarda geniş bir şekilde yer verdi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “14 Kıbrıslı Türk İçin Pasaport Yok-Hükümetten İki Yasal Mahiyette Karar-Bunu Maraş İçin AİHM’e Başvuru İzleyecek” başlıklı manşetten verdiği haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında önceki gün, Trodos’taki Rum Başkanlığına ait yazlık ikametgahta, toplanan Bakanlar Kurulu’nun, kapalı Maraş bölgesine ilişkin faaliyetlere bağlı olarak Kıbrıslı Türkler ve Türkiye aleyhine hukuki mahiyetteki iki karar aldığını yazdı.

İlk kararın, hükümet üyesi ve Maraş Açılım Komitesi’ne müdahil olan, toplam 14 kişinin pasaportunun geri alınması; ikinci kararın ise Türkiye aleyhine 5’inci hükümetler arası başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ileriye götürülmesi olduğunu yazan gazete, KKTC Hükümet yetkililerinin pasaportunun geri alınması kararının daha çok sembolik ayrıca Kıbrıs Türk liderliğine ve Türkiye’ye mesaj göndermek isteyen bir karar olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi’nin, “işgal rejimi” diye nitelendirdiği “KKTC yetkililerinin bir yandan Rum Yönetimi aleyhine faaliyette bulunmasının, altını oymasının diğer yandan da resmi belgelerini kullanmasının mümkün olmadığı” şeklinde mesaj göndermek istediğini belirten gazete, söz konusu KKTC yetkililerinin elinde bulunan pasaportların ya iptal edileceğini- sürelerinin bitmiş olması halinde de-yenilenmeyeceğini yazdı.

Bu durumdan etkilenecek olan 14 kişinin, pasaport alırken başvuruda verdikleri adrese gönderilecek ilgili mektuplarla, Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü tarafından bilgilendirileceklerini yazan gazete, Rum Yönetimi’nin ayrıca pasaportların iptali-geri alınması konusunda diğer ülkeleri de bilgilendireceğini belirtti.

Öte yandan, Alithia gazetesi yetkili bir kaynağın Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamaya dayanarak pasaportları geri alınan kişilerin yazılı olarak bilgilendirileceğini yazan gazete, yine aynı kaynağa dayanarak bu 14 kişinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna da sahip olduğunu ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesi, 14 kişinin isminin (kişisel verilerin korunması yasası nedeniyle) resmi olarak açıklanmadığına da dikkati çekti.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu kararın ardından bu kişilerin faaliyetlerinin nasıl etkileneceği konusunun gelecekte ortaya çıkacağını, listede adı bulunan bazı kişilerin yurt dışı seyahatlerinde bu pasaportu kullanmadığını, örneğin listede adı bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın birkaç yıldır pasaportunu yenilemediğini, bu durumun da kendisini yurt dışına seyahat etmekten geri bırakmadığını belirtti.

Gazete Rum Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu kararın sonraki aşamada, Rum Yönetimi aleyhine faaliyet gösteren kişiler aleyhine ek tedbirler alınması ihtimalini de açık bıraktığını savundu.



