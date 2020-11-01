banner480
banner69
Zirveye Denner tırmandı
Zirveye Denner tırmandı
13 0
LTB’den okullara 200 tablet
LTB’den okullara 200 tablet
17 0
 
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
59 0
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
24 0
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
22 0
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
52 0
“Okullarda yeterli önlem yok”
“Okullarda yeterli önlem yok”
17 0
banner529

Paşaköy yolunda ölümlü kaza

banner476

Paşaköy yolunda bir traktör ile salon aracın karıştığı kazada 29 yaşındaki araç sürücüsü hayatını kaybetti

Paşaköy yolunda ölümlü kaza
Paşaköy - Turunçlu Anayolu üzerinde, Kurudere'de sakin Oğuzhan ÇİLO (E-29), yönetimindeki NH 830 plakalı salon araç ile Turunçlu istikametinden Paşaköy istikametine doğru seyrettiği sırada askeri birlik önlerine geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sait UZUN (E-30) yönetimindeki NG 488 plakalı traktörün arkasında takılı bulunan tırmığa carpmıştır. Kaza sonucu NH 830 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan ÇİLO olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan NH 830 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Batuhan ÇİLO (E-19) ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.