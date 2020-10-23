KIB-TEK As Başkanı Yusuf Avcıoğlu, KIB-TEK Müdürü Dargın’ın görevden alınmasıyla ilgili “Partizanlığın böylesi görülmedi” dedi



KIB-TEK As Başkanı Yusuf Avcıoğlu, KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın’ın görevden alınmasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Avcıoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Koalisyon Ortağı Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesi ile son bulan UBP-HP Hükümetinin ataması olan KIBTEK Yönetim Kurulunun UBP Kanadı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında ilk ve acil icraat olarak UBP'li olmayan Genel Müdürü görevden alarak UBP'li Genel Müdür atadı, üstelik bunu yapabilmek için Covid-19 temaslısı izole bir Yönetim Kurulu Üyesi siyasi baskı ile Kurum Genel Merkezine getirildi! KKTC tarihinde Partizanlığın ve Yüzsüzlüğün böylesi görülmedi... Tebrikler”

