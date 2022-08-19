Partizanca 30 yeni istihdam iddiası

KTAMS, Başbakanın kamuda terfi ve istihdamların liyakate ve eğitime göre yapılacağını söylerken, diğer yandan usulsüz ve liyakat dışı geçici 30 kişinin istihdam edildiğini belirtti





KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Üstel'in söylem ve eylem birliği içinde hareket etmediğini belirtti.

Konu hakkında usulsüz ve liyakat dışı geçici 30 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Güven Bengihan, “Keşke istihdamlar ihtiyaç olan yerlere yapılsaydı. Hükümette olanlar bu yaptıklarının bedelini ödeyecek” diye konuştu.

Güven Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’in söyledikleri ile yaptıklarının tutmadığını ifade ederek şu sözleri sarf etti;

“Son 1 ay içinde 18 tanesi hava sporları federasyonuna… İhtiyaçlı olan yere gitseydi sorun olmazdı… Geriye kalanı YDP istihdam etti 6 kişi… Toplamda 30’u bulacak şekilde. 2 tanesini

Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümeti geçici işçi adı altında “partizanca istihdamlar”, Cumhurbaşkanı’nı ise danışman ataması yaptığı gerekçesiyle eleştirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, etkinlik ve verimlilik açısından kamuya yapılan istihdamların liyakate dayalı olmasının hayati önem taşıdığı vurgulanarak, personel eksikliği nedeniyle halka hizmet verme konusunda tıkanan devlet dairelerinde sendikalar grev yapmak zorunda kalırken, ihtiyaç olmayan dairelere hiçbir kriter aranmaksızın istihdamlar yapıldığı savunuldu.

“Ne büyük bir çelişkidir ki Başbakan kamuda terfi ve istihdamların liyakate ve eğitime göre yapılacağını, keyfi yer değiştirmelerin önüne geçileceğini söylerken diğer yandan devlet dairelerine geçici işçi adı altında partizanca istihdamlar yapılmaktadır” denilen açıklamada, hükümet ortağı partilerin kendi aralarında kontenjan bölüşerek istihdamlar yaptığı ve devlet olanaklarını partizanca kullandıkları öne sürüldü.

Açıklamada Cumhurbaşkanı'nın da, "beş yıldan beri işe gitmediği" iddia edilen ve UBP milletvekili adayı olup kazanamayan bir kişiyi Cumhurbaşkanlığına Danışman ve Siyasi İşler Müdürü olarak ataması “Partiler üstü olması gereken Cumhurbaşkanının partizanlık uğruna kamuda liyakati ve adaleti hiçe saydığını göstermektedir” sözleri ile eleştirildi.

Açıklamada, “Ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek ihtiyaç olan yerlere gerekli istihdamlar yapılmazken partizanlık uğruna devlet olanaklarının yandaşlar için hoyratça kullanılması asla kabul edilemez” denildi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Üstel'in söylem ve eylem birliği içinde hareket etmediğini belirtti.Konu hakkında usulsüz ve liyakat dışı geçici 30 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Güven Bengihan, “Keşke istihdamlar ihtiyaç olan yerlere yapılsaydı. Hükümette olanlar bu yaptıklarının bedelini ödeyecek” diye konuştu.Güven Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’in söyledikleri ile yaptıklarının tutmadığını ifade ederek şu sözleri sarf etti;“Son 1 ay içinde 18 tanesi hava sporları federasyonuna… İhtiyaçlı olan yere gitseydi sorun olmazdı… Geriye kalanı YDP istihdam etti 6 kişi… Toplamda 30’u bulacak şekilde. 2 tanesini Hasan Taçoy istihdam etti. 4 kişinin de DP’ye verilecek şekilde toplam 30 kişi geçici işçi adı altında yapıldı... Dediğim gibi keşke personel eksikliği olan yerlere verselerdi… Keşke personel eksikliği bulunan ve halkın hizmetini kolaylaştıracak bir iş yapılsaydı. Mahkemededir bu konu… Liyakate aykırı istihdamlar sürüyor… Bize göre ihtiyaç olmayan yerlere gönderiyorlar… Hükümette olanlar bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. Başbakanın söylemleri ile eylemleri tutmuyor”Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümeti geçici işçi adı altında “partizanca istihdamlar”, Cumhurbaşkanı’nı ise danışman ataması yaptığı gerekçesiyle eleştirdi.KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, etkinlik ve verimlilik açısından kamuya yapılan istihdamların liyakate dayalı olmasının hayati önem taşıdığı vurgulanarak, personel eksikliği nedeniyle halka hizmet verme konusunda tıkanan devlet dairelerinde sendikalar grev yapmak zorunda kalırken, ihtiyaç olmayan dairelere hiçbir kriter aranmaksızın istihdamlar yapıldığı savunuldu.“Ne büyük bir çelişkidir ki Başbakan kamuda terfi ve istihdamların liyakate ve eğitime göre yapılacağını, keyfi yer değiştirmelerin önüne geçileceğini söylerken diğer yandan devlet dairelerine geçici işçi adı altında partizanca istihdamlar yapılmaktadır” denilen açıklamada, hükümet ortağı partilerin kendi aralarında kontenjan bölüşerek istihdamlar yaptığı ve devlet olanaklarını partizanca kullandıkları öne sürüldü.Açıklamada Cumhurbaşkanı'nın da, "beş yıldan beri işe gitmediği" iddia edilen ve UBP milletvekili adayı olup kazanamayan bir kişiyi Cumhurbaşkanlığına Danışman ve Siyasi İşler Müdürü olarak ataması “Partiler üstü olması gereken Cumhurbaşkanının partizanlık uğruna kamuda liyakati ve adaleti hiçe saydığını göstermektedir” sözleri ile eleştirildi.Açıklamada, “Ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek ihtiyaç olan yerlere gerekli istihdamlar yapılmazken partizanlık uğruna devlet olanaklarının yandaşlar için hoyratça kullanılması asla kabul edilemez” denildi.