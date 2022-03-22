Başbakan Sucuoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu’nun bakanlıktan istifa etmesi konusunda “Partide yönetim zafiyeti vardı, Hasipoğlu sorumluluk aldı. “Önümüzdeki dönemde de kabinede değişiklik olabilir” dedi



Başbakan Faiz Sucuoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu’nun bakanlıktan istifası üzerine ortaya atılan iddialara değindi ve “Günahıyla, sevabıyla benim sorumluluğumda. Art niyet asla söz konusu değildir” dedi.

“Oğuzhan dostumuz arkadaşımız. En zor süreçlerde birlikte hareket ettik. Çok başarılı genel sekterlik görevi yaptı” diyen Sucuoğlu, “Göreve geldikten sonra partide yönetimde zafiyet olduğunu, kendisi de bahsetti. Bakanlığın da yoğun olduğunu, vakit ayıramayacağını söyledi. Ben de partiyle ilgili yönetimi üstlenmesini istedim. Kendisi de bunun üzerine birçok insanın yapamayacağı fedakarlığı yaptı, başarının devamı anlamında sorumluluk aldı. Bunun altında başka bir şey aranmamalı” şeklinde konuştu.

Kabinedeki değişiklerin ardında bir art niyet olmadığını vurgulayan Sucuoğlu, “O adres, bu adres öyle istedi” iddialarının kesinlikle doğru olmadığını kaydetti. İleriki günlerde de kabinede değişikler olabileceğini, bunu ilk kabine listesini sunarken “Bu bir bayrak yarışıdır. Aynı kişilerle devam edilmesi gerekmez” diyerek belirttiğini söyleyen Sucuoğlu, kimsenin bu durumu başka tarafa çekmemesi gerektiğini belirtti.

CTP milletvekili Erkut Şahali’nin Hasipoğlu’nun istifa ettiği günün sabahı, Başbakan Sucuoğlu’nun bir programa katılarak iddiaları yalanladığını hatırlatması üzerine ise, Sucuoğlu, Hasipoğlu’nun kararının anlık olmadığını, beraber değerlendirildiğini ancak kararın Hasipoğlu’na bırakıldığını ve o gün böyle bir adım atacağını bilmediğinden dolayı programda o şekilde konuştuğunu kaydetti.

Milletvekili Şahali’nin “neden Hasipoğlu’nun yerine bir bakan atamak yerine, Hasan Taçoy’un Dışişleri Bakanlığı’ndan alınıp, Çalışma Bakanlığı’na atandığı ve UBP Parti Meclisi’nde ‘dıştan bakan ataması olmayacak’ şeklinde bir karar çıktığının duyurulmasına rağmen Tahsin Ertuğruloğlu’nun Dışişleri Bakanı görevine getirildiğini” sorması üzerine ise, Sucuoğlu, Taçoy’un Dışişleri Bakanlığının kendisine uygun olmadığı değerlendirmesi üzerine değişiklik yapıldığını, Ertuğruloğlu’nun atanma kararının ise kendi değerlendirmesi sonucunda olduğunu belirtti.





