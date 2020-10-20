Parti içi oldubittiye müsaade etmeyiz

UBP milletvekili Sunat Atun, UBP’nin son 10 yılın en büyük zaferini elde ettiğini söyleyerek, “Benimle hareket eden insanların bundan sonraki hassasiyeti, parti içinde demokratik bir sürecin çalıştırılması, oldubittiye getirilmemesi. Son sözü söyleyecek olan tabandır” dedi





Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa Milletvekili Sunat Atun, Kıbrıs Postası TV’de, Canan Onurer’in sunduğu “Sabahın Haberleri” programına konuk olarak, Ersin Tatar’ın zaferine giden süreci değerlendirdi.

İkinci turda 133 bin 953 kişinin sandığa gittiğini, oyların iki katına katlandığını belirten Atun, UBP adayı Ersin Tatar’ın oylarına ulaşan en büyük yansımanın; İskele, Mağusa ve Girne’den olduğunu ifade etti.

Söz konusu bölgelerde, Tatar’ın oylarının iki katı arttığına işaret eden Atun, “oylarımız 35 binden; 65 bine çıktı. Buna rağmen oy veren seçmen sayısı 20 bin arttı. Diğer partilerden de UBP oy kazanmıştır” şeklinde konuştu.

Birinci tur ile ikinci tur arasındaki oy farkını nasıl yorumladığının sorulması üzerine Atun şöyle devam etti:

“Nüfus küçük ve siyasette kırgınlıklarla beklentiler oluyor. Sayın Ersin Tatar icraatın tepesinde, Başbakanlık görevini yürütüyordu. Pek çok kesimin sıkıntıları sandığa yansımıştı. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada pandemi patlak verdi. 18 Mart sabahı bir anda hayatın dinamikleri durdu. Buna rağmen Tatar kazandı. Bu bir zaferdir.”

Mağusa bölgesinde çok çalıştıklarını ifade eden Atun, “Kırgınlıklar vardı… Benim temas ettiğim kişilerin yüzde 70’i kırgındı. Gece – gündüz demeden, bire bir çalıştık. İnsanlara, durumun ciddiyetini dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte UBP’yi nelerin beklediğinin sorulması üzerine Atun, UBP’nin önceki gece son 10 yılın en büyük zaferini elde ettiğini ifade ederek, “Bu yakınlaşma, tabanı birbirine kenetlemek için en büyük fırsat. UBP, bu zaferle birlikte kenetlendi. Benim ve benimle hareket eden insanların bundan sonraki hassasiyeti, parti içinde demokratik bir sürecin çalıştırılması, oldu-bittiye getirilmemesi. Son sözü söyleyecek olan tabandır” şeklinde konuştu.



