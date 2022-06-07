HP Milletvekili Baybars, ‘partiden ihraç’ talebinin gündeme geleceğini hiçbir zaman düşünmediğini ifade ederek, “Parti içi demokrasi değerleri hiçe sayıldı. Bu yapılanlar HP’yi daha da zayıflatacak” dedi







Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, Kıbrıs Postası TV’ye konuk oldu.

Baybars, doğru çözümün sine-i millet kararı değil de Cumhuriyet Meclisi’nde olmak olduğunu ifade ederek, “Seçmen göz ardı edilemez. Bu karar bizlere danışılmadan alındı. Ülkede ciddi sıkıntılar varken hala parti bütünlüğünün bozulmasına yönelik adımlar atılması üzücü” dedi.

HP Parti Meclisi’nin ‘Baybars ve Rogers’in partiden ihracı için Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi’ kararıyla ilgili olarak Baybars, şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası partiden ihraç talebinin gündeme geleceğini hiçbir zaman düşünmedim. Farklı görüşlerin olduğu ve çok sesliliğin kabul gördüğü

Baybars, sine-i millet kararı sonrası seçmenlerin ‘bir daha bizden oy istemeye gelmeyin’ dediğini belirterek, “Kendi düşüncelerimi parti içerinde bile ortaya koyma fırsatı bulamadım” ifadelerini kullandı.

Meclis’ten çekilmeleri durumunda iktidarın emellerini daha rahat gerçekleştireceğini söyleyen Baybars, “Halkın Partisi’nin kurumsal yapısıyla meclisteki mücadelesine devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Halkın Partisi’ne hala ihtiyaç vardır” dedi.

Baybars, parti içerisinde ‘fevri adımların’ atıldığı dönemler olduğunu belirterek, “Kendi görüşlerimi aktarma fırsatım olmadı” açıklamasında bulundu.

HP Parti Meclisi’nde 35 kişiyle ‘kendisinin ve Rogers’in partiden ihracı için Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi’ kararının alındığını ifade eden Baybars, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Sine-i millet kararı parti içerisinde yeterince tartışılmadı. Bu kadar aceleye gelmemesi gerekirdi. Biz partimizi seviyoruz, bu partinin kurucu üyelerindeniz. Partimizden vazgeçmeye niyetli değiliz. Bu kararımıza saygı duyulmasını beklerdik. Bu bir sine-i millet kararı değil, meclisten çekilme kararıdır.”

“Özersay'ın istifası ile ilgili yapılacak olan oylamaya katılmayı düşünmüyorum"

Meclis’e gidip Özersay’ın istifa kararı konusundaki yapılacak oylamaya katılmayı düşünmediğini söyleyen Baybars, “Kendi oylarımızla Özersay’ın mecliste gitmesini de istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Baybars, HP Genel Başkanı Özersay’a ‘kırgın’ olduğunu, parti içinde kendi ve kendi gibi düşünen kişilere bunun yapılmaması gerektiğini, kendilerini de hiçbir zaman partinin önünde görmediklerini belirtti.

Gösterdikleri mücadelenin ‘partiden ihraçla’ sonlanacağını düşünmediğini belirten Baybars, “Birileri bizim ihracımızı isteyebilir ama HP parti meclisinden ibaret değildir. Partinin tabanına bakıldığında ihraç edilmemiz gerektiğini düşünen kesim çok” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.



Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, Kıbrıs Postası TV’ye konuk oldu.Baybars, doğru çözümün sine-i millet kararı değil de Cumhuriyet Meclisi’nde olmak olduğunu ifade ederek, “Seçmen göz ardı edilemez. Bu karar bizlere danışılmadan alındı. Ülkede ciddi sıkıntılar varken hala parti bütünlüğünün bozulmasına yönelik adımlar atılması üzücü” dedi.HP Parti Meclisi’nin ‘Baybars ve Rogers’in partiden ihracı için Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi’ kararıyla ilgili olarak Baybars, şu ifadeleri kullandı:“Açıkçası partiden ihraç talebinin gündeme geleceğini hiçbir zaman düşünmedim. Farklı görüşlerin olduğu ve çok sesliliğin kabul gördüğü bir partiydi. Demokrasi değerleri hiçe sayıldı. HP Kurultayı’nda Genel Başkanlık yarışı için bunun yapıldığı iddialarından dolayı HP PM’nin bu kararı aldığını sanmıyorum. Yaşananların neden bu raddeye getirildiğini anlamıyorum. Bu yapılanlar HP’yi daha da zayıflatacak. Bunu önce parti içinde yapmaya çalıştık ama olmadı. Doğru bildiklerimizi söylememiz gerekiyordu. Bu sürecin getirildiği noktayı liderlik anlamında doğru bulmuyoruz.“Baybars, sine-i millet kararı sonrası seçmenlerin ‘bir daha bizden oy istemeye gelmeyin’ dediğini belirterek, “Kendi düşüncelerimi parti içerinde bile ortaya koyma fırsatı bulamadım” ifadelerini kullandı.Meclis’ten çekilmeleri durumunda iktidarın emellerini daha rahat gerçekleştireceğini söyleyen Baybars, “Halkın Partisi’nin kurumsal yapısıyla meclisteki mücadelesine devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Halkın Partisi’ne hala ihtiyaç vardır” dedi.Baybars, parti içerisinde ‘fevri adımların’ atıldığı dönemler olduğunu belirterek, “Kendi görüşlerimi aktarma fırsatım olmadı” açıklamasında bulundu.HP Parti Meclisi’nde 35 kişiyle ‘kendisinin ve Rogers’in partiden ihracı için Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi’ kararının alındığını ifade eden Baybars, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:“Sine-i millet kararı parti içerisinde yeterince tartışılmadı. Bu kadar aceleye gelmemesi gerekirdi. Biz partimizi seviyoruz, bu partinin kurucu üyelerindeniz. Partimizden vazgeçmeye niyetli değiliz. Bu kararımıza saygı duyulmasını beklerdik. Bu bir sine-i millet kararı değil, meclisten çekilme kararıdır.”“Özersay'ın istifası ile ilgili yapılacak olan oylamaya katılmayı düşünmüyorum"Meclis’e gidip Özersay’ın istifa kararı konusundaki yapılacak oylamaya katılmayı düşünmediğini söyleyen Baybars, “Kendi oylarımızla Özersay’ın mecliste gitmesini de istemiyoruz” ifadelerini kullandı.Baybars, HP Genel Başkanı Özersay’a ‘kırgın’ olduğunu, parti içinde kendi ve kendi gibi düşünen kişilere bunun yapılmaması gerektiğini, kendilerini de hiçbir zaman partinin önünde görmediklerini belirtti.Gösterdikleri mücadelenin ‘partiden ihraçla’ sonlanacağını düşünmediğini belirten Baybars, “Birileri bizim ihracımızı isteyebilir ama HP parti meclisinden ibaret değildir. Partinin tabanına bakıldığında ihraç edilmemiz gerektiğini düşünen kesim çok” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.