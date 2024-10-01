Parti başkanları Meclis’te konuştu

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Yeni yasama yılının açılış töreninde parti başkanlarına söz verilen Cumhuriyet Meclisi’nde konuşan Ataoğlu, “Sıkıntıların giderilmesi, olması gereken neyse onların hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Eksiklikler olduğunu ancak giderilmesi için çalıştıklarını belirten Ataoğlu, “Vatandaşın hayatına dokunmak, beklentileri karşılamak için çalışmaya hazırız” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da işaret eden Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a KKTC’nin tanıtılmasıyla ilgili açıklamaları için teşekkür etti.

Ataoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY ile iş birliklerinin devam ettiğini belirtti.

Ataoğlu, “Yeni yasama yılında pratik çözümlerle üreteceğiz” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yeni yasama yılının ülkeye hayırlı olmasını diledi.