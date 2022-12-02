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Parmaklarımızın buruşukluğu evrimsel işlev teorisini doğruladı

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İster inanın ister inanmayın, şu ana kadar parmaklarımızın suyun içine batınca neden kırışıp, buruştuğu konusunda bilim camiası bölünmüştü

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Parmaklarımızın buruşukluğu evrimsel işlev teorisini doğruladı

 

 

 Dailymail’de yer alan habere göre, günümüzde laboratuvar testleri, bu fenomenin evrimsel işleve sahip olabileceği teorisini doğruladı. Islak cisimlerin kavrama düzeyini arttırmak için suyun araba lastiklerindeki kanallara benzer şekli alması mümkün gözüküyor.

Sıklıkla aktarılan görüşe göre, buruşma, derinin suya doymuşluğunun bir sonucu olarak görülürdü. Gerçekte ise kan damarlarının cildin altına sıkışmasının bir sonucudur.

New Castle Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yürüttüğü yeni araştırmada, gönüllülerden farklı boyutlardaki mermerdahil olmak üzere, yaş ve kuru nesneleri kuru ellerle veya 30 dakika boyunca ıslanmış buruşmuş parmaklarla tutmaları istendi. Gönüllülerin, buruşuk parmaklı olduğu durumda, kuru olmalarından çok daha hızlı kavrayabildikleri gözlendi.

Evrimsel biyolog ve araştırmanın başyazarı Tom Smulders, ” Buruşuk parmaklar, atalarımıza ıslak bitkilerden veya akarsulardan yiyecek toplamasına yardımcı olmuş olabilir.” diyor.

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