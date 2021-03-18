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Park yaparken herkesi düşünün

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Park yaparken herkesi düşünün
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız ülkemizde engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukların gün geçtikçe azalmaya başladığını ancak yine en büyük engelin bizlerin olduğunu dile getirerek düşüncelerini bizlerle paylaştılar.
Özellikle büyük şehirlerimizde engelliler için en büyük sorun olan caddelerdeki kaldırımların engelli vatandaşlara göre düzenlenmesinin yapılmasına karşın bazı duyarsız sürücülerin umursamazca yaptıkları parklar nedeniyle engeli vatandaşlarımızın zor anlar yaşadıklarını belirten duyarlı vatandaşlarımız bunun bazı sokaklarda zaman zaman görüldüğünü kaydettiler.
Vatandaşlarımız geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’nın surlar içi bölgesindeki ana cadde üzerinde elektrikli tekerlekli sandalyesiyle ilerleyen bir engelli vatandaşımızın duyarsız sürücülerin yaptıkları yanlış park nedeniyle zor anlar yaşadığını kaydettiler.
Esas engeli bu duyarsız sürücülerin yaptığını belirten vatandaşlarımız park yaparken herkesi düşünerek park yapılması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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