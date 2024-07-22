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Park halindeki araca çarptı

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Gazimağusa-İskele anayolunda, dikkatsiz sürücü, alkollü bir sürücü tarafından yolun sol tarafına park edilen araca çarptı

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Park halindeki araca çarptı
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Gazimağusa-İskele anayolunda, önceki gün 22.00 sıralarında meydana gelen kazada dikkatsizliği sonucu yoldan çıkan araç sürücüsü, alkol tesiri altında olan bir sürücü tarafından yolun sol tarafına park edilen araca çarptı. 
Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
24 yaşındaki Muhammet Zengin, LA 814 plakalı araç ile Gazimağusa’ya doğru seyrettiği sırada Ötüken Çemberi’ni geçtikten sonra, 163 miligram alkol tesiri altında 24 yaşındaki Michal Janik tarafından yolun soluna park edilen LBL 727 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan LA 814 plakalı araçtaki yolcu 24 yaşındaki Süleyman Güngör kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
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