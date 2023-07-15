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Park halindeki araca çarpıp takla attı

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Lefkoşa’da aşırı alkollü araç sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarptıktan sonra takla attı

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Park halindeki araca çarpıp takla attı
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Lefkoşa’da alkollü sürücü aracıyla takla attı, yaralanan olmadı.
Kaza dün sabaha yakın saat 03.20 sıralarında meydana geldi.
35 yaşındaki Cesur Dinç, yönetimindeki ST 858 plakalı salon araç ile Lefkoşa’da Yzb Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde İstanbul Perde önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında park halinde bulunan UG 079 plakalı salon araca çarptıktan sonra yol içerisinde tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, 172 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu bildirilen sürücü tutuklandı.
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