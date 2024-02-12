Park halindeki araç yandı

Ötüken'de park halindeki araç muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı.
Dün saat 11.oo sıralarında Canev Yatman’a ait ikametgahın avlusundaki NG995 plakalı araçta çıkan yangın sonucu, aracın göğüs bölümü, ön camı, tavan kısmı, vites bölümü, göstergeleri tamamen; ön koltukları, ön kaput bölümü ve boyası ise kısmen zarar gördü.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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