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Park halindeki araç yandı

Ötüken'de park halindeki araç, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında büyük zarar gördü

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Park halindeki araç yandı
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Ötüken'de park halindeki araç muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı.
Dün saat 11.oo sıralarında Canev Yatman’a ait ikametgahın avlusundaki NG995 plakalı araçta çıkan yangın sonucu, aracın göğüs bölümü, ön camı, tavan kısmı, vites bölümü, göstergeleri tamamen; ön koltukları, ön kaput bölümü ve boyası ise kısmen zarar gördü.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
 
 
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