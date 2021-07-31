Park halindeki araç kül oldu

Haspolat’ta Ahmet Taşseven’e ait evin avlusunda park halinde bulunan salon araç, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi
Murat ASLAN
Haspolat’ta dün saat 05.30 sıralarında araç yangını meydana geldi.
Haspolat’ta Kararanfil Sokak üzerinde bulunan Ahmet Taşseven’e ait evin avlusunda park halinde bulunan NC 239 plakalı salon araç, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.