Paris gezisine bir milyon TL

2024 Paris Olimpiyatlarını izlemek için Fransa’ya giden KKTC kafilesi için 1 milyon TL harcama yapıldı

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen 2024 Paris Olimpiyatlarını izlemek için Fransa’ya giden KKTC kafilesine 1 milyon TL harcandı.

Ülkemiz atleti Buse Savaşkan’ın Türkiye adına yüksek atlama branşında yarışmasını izlemek için Paris’e giden Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyeleri Berkiye Kırmızıgil, Okan Karademir ve İlhan Terzioğlu, psikolog Gözde Acaray ile Busenin annesi Faika Savaşkan ve babası İlhan Savaşkan için devlet toplamda 1 milyon TL (Bir Milyon Türk Lirası) ödeme yaptı.

Ödeme ile ilgili karar Resmi Gazetede yayınlandı.