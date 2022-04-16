Çalışma Dairesi bünyesindeki İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi’ne 11 kişinin istihdam edildiği öğrenildi. Dairede greve giden sendikalar “Parası olmayan nasıl istihdam yapar?” diyerek tepki gösterdi





Çalışma Dairesi’nde örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) dün dairede tam gün greve gitti.

“Hükümetin toplumu sürüklediği fakirleşme, yok oluş ve topluma ait kurumların özelleştirilmesi” anlayışına karşı yapılan grev nedeniyle Lefkoşa’daki daire önünde basın açıklaması yapıldı.

Bazı sendikaların da destek verdiği grevle ilgili açıklamalarda, Çalışma Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi’ne (İPGM) “fırsat eşitliği gözetilmeksizin 11 kişinin istihdam edilmesi”ne de tepki gösterildi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi’ne yapılan istihdamı eleştirdi. Serdaroğlu, “Zor durumda olan hükümet” ve “içi boş maliye” söylemlerine dikkat çekerek, “Hükümet edenler param yok diyor ama tasarrufa gelince hiçbir adım atmıyor” eleştirisinde bulundu.

“Maliye ödenekli olmadığı” söylenerek merkeze istihdam yapıldığını ifade eden Serdaroğlu, “Parası olmayan nasıl istihdam yapar?” sorusunu sordu.

İhtiyaç olması durumunda istihdama karşı olmadıklarını dile getiren Ahmet Serdaroğlu, “İhtiyaç varsa Kamu Hizmeti Komisyonu vardır. Memur ve işçi alınması gerektiğinde ne yapılacağı bellidir” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, 1 Nisan’da sendikaların yaptığı grev ve eyleme dikkat çekti. Bu kalabalıktan hükümetin bir ders çıkaracağını düşündüklerini belirten Bengihan, “Popülizmle, yaptıkları istihdamlarla belediyeler battıysa aynı zihniyetin ürünü bugün burada yaşanıyor” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’u da eleştiren Güven Bengihan, “Cari bütçe açığı varsa, istihdam yapılmaz. Eğer yapılacaksa ihtiyaçlı olan elzem yerlere sınav açarak, fırsat eşitliğine uygun adaletli bir istihdam yapın” ifadelerini kullandı.

Sınavlarda yüksek not alıp, kadro yetersizliği nedeniyle bekleyen insanlar olduğunu anlatan Bengihan, buna karşın İşgücü Planlama Geliştirme Merkezi’ne 11 istihdam yapıldığını kaydetti. 11 istihdamla toplam çalışan sayısının 51 olduğunu ifade eden Bengihan, çalışanların, İPGM fonu aracılığıyla ödendiğini söyledi. Bengihan, “Bizim yaptığımız fona sahip çıkmaktır. Çünkü fonu batıracaklar” dedi.



