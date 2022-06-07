Toplumsal Varoluş Platformu, ülkedeki zamları, KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliği protokolünü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapıldığı savunulan müdahaleleri Meclis önünde protesto etti. Meclis önünde araçlarıyla giden eylemciler “Para yok, benzin yok” diyerek kontak kapattı

Toplumsal Varoluş Platformu, son dönemde yapılan zamları, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri protesto etmek adına saat 11.00’de Meclis önünde toplandı.Örgütlerin yönetim kurulları bazında gerçekleşen eylemde, sendikacılar Meclis önünde araçlarıyla gitti, “Para yok, benzin yok” diyerek kontak kapattı. Eylemciler, Girne Kapısı ile Meclis arasındaki yolun iki şeridini araçlarıyla trafiğe kapattı. Yaklaşık 250 aracın katılımıyla yapılan eylemde araçların üzerine "Para yok, benzin yok" yazılı pankartlar yer aldı.Eylem nedeniyle yolun trafiğe kapatılması, trafiğin en yoğun olduğu hafta başında başkent merkezinde trafik akışını büyük ölçüde etkiledi. Trafik akışı, polis kontrollünde alternatif yollardan sağlandı.Meclis önünde eyleme katılan Platform temsilcilerinin üzerlerinde “yoksullaşmaya hayır” yazılı t-shirtler, araçlarında da “para yok, benzin yok” yazılı posterler olduğu gözlemlenirken, eylem sırasında, “Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma” sloganları atıldı.Polis ekiplerinin Meclis önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı eylem sırasında bir protestocu fenalaştı.Öte yandan Platformun bazı temsilcileri, Meclis salonunda izleyici locasından Meclis oturumunu izledi.Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da eylemcilerin yanına giderek, burada basına kısa bir açıklama yaptı, eylem yapan Platforma destek bildirdi.Eylem sırasında, fenalaşan bir kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi.CTP milletvekilleri meclisten çıkarak eylemcileri alkışladı