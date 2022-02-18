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“Para karşılığı sahte akademik unvan dağıtılıyor”

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KTÖS Genel Sekreteri Elcil, bilimsel yayın yapan dergi adı altında faaliyet gösterip para karşılığı akademik unvan dağıtan şirketler olduğunu belirtti

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“Para karşılığı sahte akademik unvan dağıtılıyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kuzey Kıbrıs’ın “para karşılığı sahte akademik unvan dağıtan bir yer” durumuna geldiğini iddia ederek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile YÖDAK’ı göreve çağırdı.
"KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında şöyle dedi:
“Mafya, sanal bet gibi kelimelerin çok kullanıldığı bugünlerde, milyon dolarlara varan karlar elde etmek için, bilimsel yayın yapan dergi adı altında faaliyet gösterip para karşılığı akademik unvan dağıtan şirketleri gündeme getirmek şart olmuştur.
23 üniversitenin faaliyette olduğu, 13 tanesinin de izin alıp faaliyet göstermek için beklediği kuzey Kıbrıs, para karşılığı sahte akademik unvan dağıtan bir yer durumundadır. Uyuşturucu, kara para ve insan kaçakçılığının yanı sıra, para karşılığı bilimsel yayın ve akademik unvan dağıtmak, “üniversiteler adası” denilen bu yapının eğitim kalitesinin ne olduğunu ortaya koymaktadır. “Tanınmamışlığın avantajını kullanmak” tam da bu demektir.
Bilimsel dergi yayınlamak ve bilimsel faaliyet yapma amacıyla KKTC şirketler mukayyitliğinin ismi ile para karşılığı belge veren ve sahte bilimsel dergilerde yayın yapılmış gibi gösteren kuruluşların isimlerini önümüzdeki günlerde deşifre etmeye devam edeceğimizi duyurur, konu ile ilgili Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ı göreve davet ederiz”
 
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