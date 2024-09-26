Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Türkiye’de ziyaretlerde bulundu

Maliye Bakanlığı'na bağlı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Daire Müdürü Gürsel Gürbüz ve personelinden oluşan heyet, MASAK ziyaretinde, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin ve kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanının önlenmesine ilişkin uygulamalar hakkında bilgi teatisi yaparak, istişarelerde bulundu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndaki ziyarette ise özelleştirme kanunu tahtında yapılan uygulamalar hususunda karşılıklı bilgi teatisinde ve istişarelerde bulunuldu.