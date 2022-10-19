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“Para cezasını ben ödemek istiyorum”

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Kıbrıslı Türk Ressam Emin Çizenel, Burak Çetinalp’a destek belirtti

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“Para cezasını ben ödemek istiyorum”

 
Kıbrıslı Türk Ressam Emin Çizenel, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kalp şeklinde naylon yapıştıran Burak Çetinalp’a destek belirtti.
Ressam Emin Çizenel, para cezası alan Çetinalp’ın cezasını karşılamak istediğini sosyal medyadan açıkladı.
Kıbrıslı Türk Ressam Emin Çizenel'in paylaşımı şöyle:
“Aslında çok yaratıcı bir güncel sanat projesini andırıyor. Tıpkı Banksy sokak graffitileri gibi. Hem gülümsetiyor, hem de gergin ortama yatıştırıyor. Ne güzel bir mesaj. Bu kişi her kimse, ona verilen para cezasını ben ödemek istiyorum.”
 
 
 
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