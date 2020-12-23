Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Kalfaoğlu, Mağusa’daki durumun kontrol altında olduğunu ve paniğe gerek olmadığını vurguladı



Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, Mağusa’daki durumun kontrol altında olduğunu ve paniğe gerek olmadığını söyledi.

Hüseyin Ekmekçi'nin sunduğu Günaydın Haber Kıbrıs programına konuk olan Kalfaoğlu, pandeminin başladığı andan itibaren Mağusa’daki en çok vakanın bu dönemde çıktığını ancak durumun korkulacak bir düzeyde olmadığını belirtti.

Okullara yapılan PCR test sonuçlarının tümünün negatif çıktığını anlatan başhekim, “Paniğe gerek yok. Okulların panikle kapatılması doğru olmadı. Biz okulların tümünü tarayabilecek durumdayız.” dedi.

Kalfaoğlu, Mağusa’da önceki gün 709 PCR testi yaptıklarını, durumun kontrol altında olduğunu ve kapanmaya gerek olmadığını söyledi.

Kalfaoğlu, pandemiyle mücadele ederken ekonomiyi de düşünmenin gerektiğinin altını çizerek, “Biz Ekor personelinin tüm personelini taradık ve bu işletmenin fırın bölümünün çalışmasına izin verdik. Bu bölümde 300 kişi çalışıyor. Bu 300 kişi pozitif olduğu tespit edilen kişilerle farklı birimde çalışıyor. Bu nedenle test sonuçları negatif çıkan ve farklı bölümde çalışan personelin çalışmasında bir engel görmüyoruz. Böylece işletme de ekonomik olarak zora girmez. Ekor’un fırın bölümü çalışmalarına başladı.”

