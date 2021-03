Pandemi, yaşamımızı cehenneme çevirdi

Ülkedeki yabancı öğrenciler, maddi sıkıntılarından dolayı yemek bulmakta bile zorlandıkları bir dönem yaşadıklarını söylüyor

“Pandemi, adadaki birçok öğrencinin yaşamını cehenneme çevirdi. Maddi olarak bizi destekleyen ailelerimiz de bu süreçte işlerini kaybetti. Bırakın okul harçlarını ödemeyi, beslenemiyoruz bile”Yükseköğrenim için KKTC’de bulunan farklı ülkelerden binlerce öğrenci, tüm dünyayı etkileyen yeni koronavirüs (Covid-19) salgınında karşılaştıkları sorunların çözümü için seslerini duyurmaya çalışıyor.Bakanlar Kurulu’nun Covid-19’la mücadele kapsamında aldığı önlemler çerçevesinde üniversitelerde çevrim içi olarak tamamlanan güz dönemi, öğrenciler için zorluklarla dolu geçti.Özellikle ekonomik sebepler ve uçuş kısıtlamalarından dolayı ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrenciler, maddi sıkıntılarından dolayı yemek bulmakta bile zorlandıkları bir dönem yaşadıklarını söylüyor.İki uzun süreli kapanma içeren pandemi sürecini Kuzey Kıbrıs’ta geçiren yabancı öğrenciler, TAK muhabiriyle yaptıkları görüşmede, besin giderleri ve finansal sıkıntılar başta olmak üzere çözüm bulamadıkları problemleri anlattı.Bir sene öncesine kadar yarı zamanlı işlerde çalışıp geçimini ve okul giderlerini karşılayanlar, salgın nedeniyle işlerini kaybettiklerini ve hiçbir yerden maddi destek alamadıklarını söyledi. Dersleri kendi imkanlarıyla takip etmek zorunda kalan öğrenciler, internet ve teknik sıkıntılardan dert yandı.Öğrencilerin sıklıkla yakındığı bir diğer konu ise bilgiye erişim oldu. Pandemi döneminde Bakanlar Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından aktarılan gelişmelerin kısa bir süre öncesine kadar sadece Türkçe olmasından yakınan öğrenciler, yasaklara uymakta zorluk çektiklerini belirtti.Öğrencilerin ortak ve en büyük problemi temel gıdalardaki pahalılık nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılamayacak durumda olmak.Yemek ihtiyacını karşılamak için tüm ekstra harcamalarından vazgeçtiğini söyleyen Nijeryalı öğrenci Opeyemi I. Shokoya, “Pandemi, adadaki birçok öğrencinin yaşamını cehenneme çevirdi. Maddi olarak bizi destekleyen ailelerimiz de bu süreçte işlerini kaybetti. Bırakın okul harçlarını ödemeyi, beslenemiyoruz bile” dedi.Adadaki tüm üniversitelerden en fazla yabancı uyruklu öğrenci üyeye sahip sivil toplum örgütü VOIS Cyprus’un kuruluşunun üçüncü yıl dönümü nedeniyle düzenlediği çevrim içi etkinliğin ardından yayınladığı raporda da, öğrencilerin en büyük problemlerinin başında “beslenme” sorunu yer aldı.“Pandemiden dolayı az da olsa kazandığımız maaşları da kaybettik” diyen öğrenciler, gelecek dönemde de iş bulma konusunda oldukça umutsuz.Hemen hemen tüm arkadaşlarının işsiz kaldığını, sadece pansiyonlarda çalışanların işlerine devam ettiğini, onların da maaşlarının yarıya indirildiğini söyleyen psikoloji bölümü öğrencisi Chukwunyere Anaba şunları kaydetti:“Pandemiden önce bile KKTC'de iş bulma konusunda büyük sorunlar vardı. Pandemiyle birlikte iş bulmak artık imkansız oldu. Zaten işverenler, yabancı öğrencilere sadece başkalarına yaptıramayacakları işleri veriyorlar ve diğer çalışanlarına ödediklerinin yarısını ödüyorlar. Bu tüm uluslararası öğrenciler için geçerli bir durum.”VOIS Cyprus Temsilcisi Ashraf Saleem, Covid-19’a ilişkin gelişmeleri Türkçe bilmediklerinden dolayı takip edemediklerini söyledi.Saleem, “Sağlık sistemi ve pandemiye ilişkin bilgilere ulaşmak Mart ayından beri büyük bir sorunumuz oldu. Bakanlıklar tarafından yayımlanan gelişmeleri anlayamıyoruz. Kendi imkanlarımızla İngilizce’ye çevirmeye çalışıyoruz, daha sonra birbirimizle paylaşıyoruz. PCR testi yaptırmak isteyen veya acil hatları arayan arkadaşlarımız İngilizce bilmeyen ve kültürel duyarlılığı zayıf kişilerle muhatap oldular, anlaşılmamaktan dolayı bu süreçte daha da yalnız hissettiler” diye konuştu.Kamerunlu siyaset bilimleri öğrencisi Nancy N. Achu ise hastaneye veya polise gittiklerinde iletişim sıkıntısı yaşadıklarını, kamu hizmetlerinden yararlanmada dil engelleri olduğunu belirtti. Achu, yabancı öğrencilerin sıklıkla gittiği kurumlarda çevirmenlerin olması gerektiğini vurgulayarak, “Polislerin bizi anlamamasından dolayı suçsuz yere cezaya çarptırıldığımız oldu” dedi.“TEK ULAŞIM SEÇENEĞİMİZ PAHALI TAKSİLER”Toplu taşıma araçlarının durdurulmasıyla taksilere muhtaç kaldıklarını söyleyen ve taksilerin pahalılığından şikayetçi olan öğrenciler, devletten bu konuda destek talep etti.Anaba, zor durumda olan öğrenciler için taksiyle ulaşımın mantıklı bir seçenek olmadığını belirterek, “Otobüsle 4.5 TL’ye gidebileceğimiz kısa mesafeli yerlere bile taksiyle 40-50 TL’ye gidebiliyoruz” dedi.Maddi ve eğitim sıkıntılarının yanında, öğrenciler zihinsel ve duygusal problemlerle de boğuşuyor.VOIS Cyprus Temsilcisi Saleem, kapanma dönemlerinde birçok öğrencinin kendilerine ulaşıp psikolojik destek veya psikolog talep ettiklerini, bir kısım öğrencinin de sadece yalnız hissettiğinden dolayı birileriyle konuşabilmek için güvenli bir alan arayışında olduğunu anlattı.Bir öğrenci topluluğu olarak tüm kapasitelerini bu kişileri desteklemek için kullandıklarını fakat yeterli olmadığını kaydeden Saleem, “Maalesef Kuzey Kıbrıs’ta dil ve kültürel duyarlılıklar açısından uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ciddi bir kurumsal psikolojik destek sistemi eksikliği var” görüşünü belirtti.Psikoloji öğrencisi Anaba bu süreci şöyle tanımladı:“Çileden çıkaran, yalnız, umutsuz, şansa bırakılmış. Üniversitelerin zaten tek hedefi yarıyılı tamamlamaktı. Kurumların öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin planları yoktu. Geçmiş dönemlerde üniversitelerde sıklıkla eğlenceli etkinlikler yapılırdı. Onlara katılmak bize iyi gelirdi. Bu etkinlikler, esas şimdi olması gerekirken yok.”4 yıldır adada olan 21 yaşındaki öğrenci David S. Okafor ise “Ben üniversitede çalışıyorum. Pandemi döneminde her gün maddi destek isteyen ve kendilerinin veya ailelerinin Covid-19 yüzünden işini kaybetmesinden dolayı dönemi dondurmak veya üniversiteyi bırakmak isteyen öğrencilerin taleplerini sürekli olarak alıyor olmak psikolojik olarak beni çok yordu” dedi.Evde izolasyon her ne kadar insanları korumak için yapılsa da, özellikle kadın öğrenciler yasaklar ve ekonomik engellerden dolayı mağdur oldukları ilişkilerini, şiddet içeren ev hayatlarını sürdürmeye devam etti.Yabancı öğrenciler, tüm dünyada olduğu gibi, pandemi döneminde kendi aralarında cinsiyete dayalı şiddette artış yaşandığını da anlattı.VOIS Cyprus, pandeminin ilk aylarında bu problemi tespit ederek, “Ev herkes için güvenli değildir” başlığıyla sosyal medya hesaplarında bildiri yayınlayıp, beraber yaşadığı kişilerden şiddet gören öğrencilerin ulaşabileceği destek hatlarını ve diğer çözüm yollarını paylaşmış. Her iki kapanma döneminde de şiddetten dolayı birçok kadın öğrencinin kendilerinden yardım istediğini söyleyen VOIS Cyprus, diğer sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapıp yardım isteyenlere barınacak yer sağladıklarını belirtti.“Kıbrıs'taki Uluslararası Öğrencilerin Sesi” (VOIS), Kuzey Kıbrıs’taki uluslararası öğrencilerin karşılaştığı sorunları gün ışığına çıkarmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş.Pandeminin başlamasıyla birlikte, yabancı öğrencileri desteklemek amacıyla projeler gerçekleştiren Birlik, Şubat ayında başlayan ikinci sokağa çıkma yasağıyla 2. Gıda Yardım Programı’nı da hayata geçirdi. Örgütün topladığı maddi bağışlarla hazırlanan gıda paketlerinin ihtiyaçlı öğrencilere dağıtıldığı Gıda Yardım Programı halen devam ediyor.