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Pandemi ödeme desteği mesajlarına dikkat

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Çalışma Bakanlığı, vatandaşlara cep telefonlarından “Pandemi Ödeme Desteği” adı altında kısa mesajlar geldiğini bildirerek, bunlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu

Pandemi ödeme desteği mesajlarına dikkat
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, son günlerde vatandaşlara cep telefonlarından “Pandemi Ödeme Desteği” adı altında kısa mesajlar geldiğini, bunlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kısa mesajların ve  telefon hatlarının  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmadığı duyuruldu.
Açıklamada, pandemi destek ödemeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait ssd.gov.ct.tr ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresli web siteleri dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesi, vatandaşların özellikle kişisel bilgilerini  ve hesap numaralarını paylaşmaması istendi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ekonomik ve sosyal olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, vatandaşlarımızı  destek ödemesi  adı altında suistimal etmeye ve dolandırmaya çalışanlarla ilgili  olarak  Bakanlığımız , Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayetçi olmuş ve  söz konusu numaraları aktararak konuyla ilgili soruşturma başlatılması için girişimde bulunmuştur.
Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.”
 
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