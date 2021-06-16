“Pandemi kurallarına uyulmuyor”

Sağlık Bakanı Üstel, kalabalık alanlarda yapılan buluşmalarda pandemi kurallarına uyulmadığını vurguladı ve bu davranışların yeniden kapanma gibi sonuçları doğurabileceği yönünde uyardı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, covid-19 mücadelesinde kurallara uyulması yönünde çağrıda bulundu.Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “üzülerek belirtmeliyim ki Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar göz ardı edilerek kalabalık alanlarda yapılan buluşmalarda pandemi kurallarına uyulmamaktır, böylesi davranışlar yeniden kapanma gibi istemediğimiz sonuçları doğurabilir” dedi.Son zamanlarda restoranlar, kafeler, barlar ve düğün organizasyonlarında pandemi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’na birçok şikayet geldiğini belirten Bakan Üstel, bu ortamlarda özellikle insanların yakın temas halinde olduklarını, bireysel olarak alınması gereken önlemlerin önem arz ettiğini belirterek, bu konuda yerel yönetimlere denetim çağrısında bulundu.Ülkenin dışa açıldığı bu günlerde kontrolü elden bırakmamak gerektiğini belirten Bakanı Üstel, yeniden bir kapanma yaşanmaması, vaka artışları ve buna bağlı ölümlerin olmaması için toplum olarak kurallara hassasiyetle uyma gerektiğine ve yarınlarda çok daha kötü durumlara düşmemek için bu günlerde bazı fedakarlıkları göstermekten kaçınmama gerektiğine vurgu yaptı.Yaz aylarında rehavete kapılmadan kurallara uyma gerektiğinin altını çizen Bakan Üstel, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama programını hızlandırdığını, kritik meslek guruplarında olan öğretmenlere aşılamanın yarın başlayacağını, turizm, yükseköğrenim, belediyeler, gümrük çalışanları, toplu taşımacılık gibi meslek gurupları için de aşı planlamasının yapıldığını kaydetti.Bakan Üstel, pandemi sürecinde gelinen olumlu süreç kaybetmek istenmiyorsa, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği söyledi.Lefkoşa’da bir barda geçtiğimiz hafta sonu çekilen bu fotoğraf, gençlerin pandemi kurallarını hiçe sayarak eğlendiğini ortaya koydu