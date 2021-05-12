banner583
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
44 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
105 0
 
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
23 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
85 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
40 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
10 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
17 0
banner661
banner570

Pandemi kadar tehlikeli bir kuraklık yaşandı

banner476

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, tüm dünyada pandemi ve pandemi kadar tehlikeli bir kuraklık ile doğal afetler yaşandığına dikkat çekti

Pandemi kadar tehlikeli bir kuraklık yaşandı
 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti.
Görüşmede ilk olarak söz alan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, tüm dünyada pandemi ve pandemi kadar tehlikeli bir kuraklık ile doğal afetler yaşandığını belirterek, “Bu süreçte cefakâr çiftçimiz gıda güvenliğini sağlamak için canla başla çalıştı. Tarım bakanlığı ekibi de bu süreçte çiftçimizin yanında oldu. Ülkemizde gıda güvenliği en iyi şekilde sağlandı. Bundan dolayı çiftçimize teşekkürü bir borç bilirim” dedi.
İslam aleminin bayramını da kutlayan Kelle, Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni etti.
Çiftçilerin Ramazan Bayramı’nı ve 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nü kutlayarak söze başlayan Çavuşoğlu, pandemide herkes kendi can güvenliği için eve kapanmak zorundayken, çiftçilerin insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı sağlayabilmek için çalıştığını kaydetti.
Kurak bir yıl geçirildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, kuraklık, hasat edilebilecek olan arpa ve buğdayın fiyat tartışmaları, üretimin sürekliliği konularında görüş alışverişinde bulunmak ve gelecek yıl yaşanabilecek sorunları bugünden konuşarak tedbir alabilmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.