Pandemi Hastanesi’ne isim önerisi

andemi bölümünde görevli hemşirelerden Oğuz Köse, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden deneyimli hemşire Enver Bozkurt’un adının yeni yapılan ‘Pandemi Hastanesi’ne verilmesi talebinde bulundu



Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki pandemi bölümünde görev alan, deneyimli hemşirelerden Oğuz Köse, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye seslendi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, ömrünü hemşirelik mesleğine adamış Enver Bozkurt’un adının, yeni yapılan Pandemi Hastanesi’ne (Acil Durum Hastanesi) verilmesini talep etti.

Oğuz Köse’nin söz konusu paylaşımı şöyle:

“Sağlık Bakan'ım Dr. Ali Pilli'den ricam,

Yeni yapılan pandemi hastahanesinin ismi, ömrünü hemşirelik mesleğini daha ileriye taşımak için hastalarına daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmek adına gecesini gündüzüne katıp onlarca eğitime katılıp eğitimini daha ileriye taşıyan

Hastaları için zaman mekan merfumuna bakmadan ihtiyaç duyan herkesin ayağına koşan, Hemşireler Sendikası, Hemşireler Birliğinde, Diyabet Derneğinde aktif görevler alıp başarı ile tamamlayan, sevilen sayılan dürüst temiz kalpli mükemmel hemşire meslektaşımız Enver Bozkurt'un adının verilmesini talep ediyorum.

Bu talebimizi yerine getirdiğini taktirde hemşirelik camiasını onurlandırmış olacaksınız. Saygılarımla.”

