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Pandemi Hastanesi’nde aşılama durdu

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Pandemi Hastanesi’nde aşı yapılmayacağı, hastanenin kapısıya asılan “Bugün burada aşı yapılmamaktadır, duyuruları Sağlık Bakanlığı sayfasından takip edin” yazısı ile duyuruldu.

Pandemi Hastanesi’nde aşılama durdu
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Durumdan habersiz bazı vatandaşlar, aşı olmak için pandemi hastanesine geldi, Pandemi Hastanesi’ndeki görevlilerden bilgi alarak geri döndü. Buradaki aşılmanın durmasına karşın Trenyolu Polikliniği’nde aşı uygulaması devam etti.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi’nin COVID-19 için hazır halde olduğunu aktarmış, öğleden sonra bazı hastaların taşınacağını dile getirmişti.
 
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