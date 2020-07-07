Pandemi hastanesi talep ettik, yapılamadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemi hastanesi inşaatını istediklerini ama yapılamadığını ancak ülkenin sağlık altyapısının olası bir salgına karşı hazırlandığını söyledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemi hastanesi inşaatını istediklerini ama yapılamadığını ancak ülkenin sağlık altyapısının olası bir salgına karşı hazırlandığını söyledi.

Pilli, süreçle ilgili yetkinin bakanlığına verilmesinden sonra gerekli tüzüklerin hızla hazırlanacağını ve bilimsel olarak ne gerekiyorsa onun yapılacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Pilli, yasalar nedeniyle bakanlığının yeteri kadar test kiti alamadığını ve şu anda ellerinde 2 bin 400 kit kaldığını ancak 4 bin bağış kitinin de bugün ellerine ulaşacağını açıkladı.

Pilli, içinden geçilen zor bir pandemi süreci olduğunu ifade ederek, ilk başlardaki ülke altyapısı ile şimdiki altyapının aynı olmadığını kaydetti.

Pilli, bu süreçte tüm kesimlerin desteğiyle sağlık altyapısının geliştirildiğini, yatak kapasitesi, ventilatör sayısının artırıldığına dikkat çekti, nöroloji bölümünde 6 yataklı yoğun bakım olduğunu, ayakta tanı merkezinin de yoğun bakıma dönecek şekilde altyapısının hazırlandığını ifade etti.

Pandemi hastanesini yapmak için Sağlık Bakanlığı’nın talepte bulunduğunu ancak bugüne kadar yapılamadığını, ancak ihtiyaç olması durumunda kullanılacak yatak kapasitesinin geliştirildiğini anlatan Pilli, genel sağlık alanında bazı sorunlar yaşasalar da pandemi ile ilgili mücadelede gerekli adımların atıldığını işaret etti.

Her türlü donanımı sağlamak için çalıştıklarını, belki bunları çok iyi anlatıp gösteremediklerini ancak tüm altyapının olası bir salgına karşı hazırlandığını anlatan Pilli, hemşirelerin de riske atılmadan odaların kamera sistemiyle takip edileceğini, 40 yatak kapasitesinin bunun için hazır olduğunu söyledi.

Pandemi hastanesi tartışmalarına artık bakanlık olarak son noktayı koyacaklarını ifade eden Pilli, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Bundan sonra alınacak yol hakkında da bilgi veren Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altındaki tüzüklerin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini ve bilimsel olarak ne gerekiyorsa onun yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı olarak yeteri kadar test kiti alamadıklarını, bunun da yasalardan kaynaklandığını, bu yüzden kimsenin imza atmak istemediğini ifade eden Pilli, kitlerin bitmediğini ellerinde 2 bin 400 kit olduğunu kaydetti.

4 bin kit bağışın da ellerine ulaşacağını ifade eden Pilli, bu hafta içinde kit sorununun bitirileceğini, sorumluluğun Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

Personel sıkıntısının pandemi olmasa da olduğunu, bu sıkıntıyı gidermek için de bazı istihdamlar yaptıklarını, 50 hemşire aldıklarını ifade eden Pilli, sağlıkta eksikliği olan her yere eksik personel isteyeceklerini belirtti.

Pilli, Rum kesiminde çalışan ve eğitim gören kişilerin 15 günde bir test yapması kararına da işaret ederek, bu testlerin hemen değil ama bu karardan itibaren 15 gün içinde yapılması gerektiğini kaydetti. Pilli, soruları da yanıtlayarak, yapılan çalışmaları anlattı.

Pilli, testlerin alım fiyatlarından dolayı ilk etapta 300 TL’den yapıldığını ancak kit alım fiyatları düştükçe test ücretlerinin de düşeceğini kaydetti.

Pilli, Güney’de sağlık açısından bulunanlarda sıkıntı olmadığını, işçi ve öğrencilerin de mağdur edilmeyeceğini söyledi. Pilli, dünyanın artık açılmaya başladığını, ülkelerle ilgili alınan kategori kararlarının da siyasi olarak değil bilime göre alındığını ifade etti.