Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yerleşkesi yanına yapılacak olan 100 odalı pandemi hastanesi için çalışmalar başladı. Önceki akşam araziye gelen iş araçları dün sabahtan itibaren arazi üzerinde çalışmalara başladı





Tartışmalara neden olan pandemi hastanesi inşası için ilk resmi adım atıldı, iş araçları bölgeye ulaştı. Ancak ilk kazmanın vurulması, altyapı sorununun çözülmesini bekliyor.

Koronavirüs salgınının patlak verdiği Aralık 2019’dan bu yana inşa edilmesi beklenen ve tartışmalara neden olan pandemi hastanesi için resmi olarak ilk adım atıldı.

Kıbrıspostası'nın haberine göre Pandemi hastanesinin inşa edileceği bölge olarak açıklanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bulunduğu yerleşkenin arka kısmına, önceki akşamdan itibaren iş araçlarının gitmeye başladığı gözlemlendi.

Yetkililer, 60 ya da 70 gün içerisinde hastane inşaatının tamamlanmasını hedefliyor ancak araçlar henüz inşaat için gerekli çalışmalara başlayabilmiş değil.

Elde edilen bilgilere göre bölgede, ciddi bir altyapı sorunu mevcut.

İlk kazmanın, söz konusu altyapı sorunu çözdükten sonra vurulacağı ifade ediliyor.

Al yapı sorunundaki en büyük etkenin, inşaatın yapılacağı toprak arazinin hemen yanı başında bulunan dere olduğu iddia ediliyor.

Söz konusu derenin, geçmiş yıllarda ve özellikle kış aylarında hastanede su taşkınlarına neden olması, ileriki süreçte taşması ve pandemi hastanesini etkileyebilmesi olasılığı, ciddi bir sorun olarak nitelendiriliyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, projenin başlanılmasından 45 ile 60 gün içerisinde tamamlanacağını söylemişti.

